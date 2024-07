Xalapa no registra muertes por dengue, pero Veracruz es cuarto lugar nacional en casos confirmados

En Xalapa no hay casos ni defunciones confirmadas de dengue en lo que va del año, pero autoridades municipales siguen haciendo labores de prevención.

Señalan que las lluvias y las altas temperaturas son condiciones propicias para la proliferación del mosquito transmisor del dengue.

Y es que, según el último reporte de la Secretaría de Salud federal, en Veracruz ya van mil 693 casos confirmados hasta el pasado 24 de junio.

Según el panorama epidemiológico de dengue, el 57% de casos confirmados corresponden a Guerrero, Tabasco, Veracruz, Michoacán y Chiapas.

¿Cuántos casos hay de dengue en Veracruz?

Jornadas de fumigación y descacharrización serán permanentes / Foto: Jesús Escamiroza / Diario de Xalapa

Con esos datos, Veracruz sigue ocupando el tercer lugar a nivel nacional solo por debajo de Guerrero, que registra 3 mil 652 y Tabasco con 2 mil 785.

De ahí que áreas municipales hayan redoblado las acciones de prevención del dengue en la ciudad y que al momento no hay casos confirmados.

"La combinación entre las altas temperaturas y ahorita las lluvias que se han registrado, desafortunadamente son condiciones propicias para la proliferación del mosquito transmisor del dengue", dijo el regidor titular de la comisión edilicia de Salud del Ayuntamiento de Xalapa, Martín Espinoza Roldán,

Jornadas de descacharrización en Veracruz

Expuso que a través de la dirección de Salud, Limpia Pública y otras áreas, se están realizando de manera permanente jornadas de descacharrización.

"El objetivo como cada año, primero es permanente, inició desde el primer año de la administración y en este año desde enero, se han venido haciendo las jornadas de descacharrización cada sábado".

Por ello llamó a la población a retirar de sus azoteas y patios objetos que acumulen agua, incluso dentro de los domicilios.

La recomendación es que si se está acumulando agua de lluvia tapen los recipientes porque el mosco se reproduce en agua limpia.

“En Xalapa no hay casos confirmados, pero estamos atentos y en alerta porque las condiciones son propicias para la generación del mosquito. La incitación es que los primeros síntomas, fiebre, dolor de cabeza, de articulaciones hay que acudir al médico y no autorecetarse, no tomarlo a la ligera sino acudir al médico”, abundó.