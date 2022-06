[Video] Protestas y bloques por desapariciones y feminicidios

NOGALES, Ver.- Es mentira que en el estado de Veracruz los índices delincuenciales vayan a la baja como afirma el gobernador Cuitláhuac García, aseveró la señora Yadira García, mamá de Paola Itatí Hernández García, quien fue sustraída de su domicilio junto con José Francisco Olguín Carrera el 16 de junio pasado.

Esta tarde familiares y amigos de la joven bloquean la carretera Federal 150 Orizaba-Tehuacán a la altura de la Curva de Nogales y exigen a las autoridades de la Fiscalía que investigue la desaparición de la joven.

La afligida madre señala que bloquear la carretera es la única forma que dejan a los familiares de los desaparecidos para que autoridades y la misma población visibilicen el grave problema que lastima a cientos de familias de la zona de las Altas Montañas: la desaparición de personas.

Han transcurrido cinco días desde la desaparición de la joven de 21 años y su familia no ha recibido ninguna llamada, ni tiene conocimiento de cómo va la investigación.

"Somos ignorados, tenemos que hacer algo para que la gente voltee, tenemos que hacer este tipo de cosas porque sí no, las autoridades no me dan cuenta de nada", aseveró.

Ofreció una disculpa a la población que afectaron con el bloqueo y pidió comprensión porque es una madre que busca desesperadamente a su hija.

Sé que de alguna manera se incomoda la sociedad, quizá nunca ha pasado por lo que yo estoy pasando y, no nos hacen caso

Pese a que permanecen con cartulinas bloqueando ambos carriles de la carretera federal, algunos conductores muestran falta de empatía y exigen los dejen pasar, actitud de la que desisten cuando observan que en el lugar está la Policía Municipal de Nogales resguardando a los manifestantes y agentes viales abanderando la zona.

Familiares de Francisco, bloquean arcos de Río Blanco

Orizaba, Ver. - Luego de haber sido sacado de un domicilio en Río Blanco el 16 de junio por sujetos desconocidos, familiares y amigos de Francisco Carrera piden se dé celeridad al caso de investigación, pues van 5 días desde su desaparición.

Hace 9 años, Francisco dejó Tuxtepec, Oaxaca, para venir a estudiar una carrera profesional en la Facultad de Ciencias Químicas, para posteriormente y con el paso de los años, poder trabajar en el área administrativa del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) delegación Sur.

En medio de una manifestación, Elvira Carrera, madre de Francisco, quien llegó de Tuxtepec, Oaxaca; esta tarde, amigos y más familiares, bloquearon los arcos de Río Blanco, vialidad que conduce a Orizaba en carril de bajada y de subida a los municipios de Nogales y Ciudad Mendoza.

A decir de su madre, el joven de 30 años mantenía una relación sentimental con Paola García, quien también desapareció ese mismo día en su domicilio de Río Blanco, cinco días después se desconoce de su paradero.

La madre narró que los hechos ocurrieron el 16 de junio a las 9:30 de la noche, cuando sujetos desconocidos irrumpieron en la casa de Paola llevándose a ambos.

Al no ser originaria de la región y ser enterada del hecho de desaparición de su hijo, por ella sintió miedo y la desesperación de que el camino se hiciera corto.

Al llegar a la zona, acudió a la Unidad Integral de Procuración de Justicia ubicado en Rincón Grande para interponer la denuncia, sin embargo, cinco días después de desconoce del paradero de Francisco y Paola.

Con cartulinas que dicen "Autoridades, por favor queremos a Francisco Olguin de vuelta en casa", "investiguen y hagan justicia a Francisco Olguín ya lleva días fuera de casa y no se sabe nada de él", "donde lo tienen, estoy en busca de mi primo, ayúdenlo a regresar a casa" son algunas de las peticiones que familiares y amigos realizan.

En medio de una doble circulación a partir de los arcos de Río Blanco a la altura de una universidad de idiomas, la familia permanece en el lugar como una forma de presión a las autoridades para dar celeridad al caso de investigación.

Luego de bloquear por una hora los arcos de Río Blanco, fue a las 5:18 de la tarde que liberaron el acceso con la esperanza de que el mensaje dejado en los medios de comunicación llegue a las autoridades correspondientes.

