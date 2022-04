Incendios en Veracruz: Así van las cifras de afectaciones este año

De acuerdo con la Comisión Nacional Forestal (Conafor) del 1 de enero al 31 de marzo de 2022, en el estado de Veracruz se han registrado 75 incendios forestales con 264.01 hectáreas afectadas por lo que se ubica entre los 10 primeros estados del país con mayor número de quemas. La Secretaría de Protección Civil (SPC) reporta además 378 incendios pastizal con corte al 5 de marzo; además, con corte al 6 de abril se tienen seis incendios forestales activos y uno de pastizal.



En la última semana reportada del 25 al 31 de enero en la entidad se tuvo la presencia de 18 incendios.

La Conafor reporta tres incendios como activos en la entidad, en Coscomatepec en el predio El Zacatal; Zacualpan en el predio El Gengibre y Tlacolulan en El Duraznal.

Sin embargo, se dio a conocer que, las altas temperaturas y la resequedad del terreno aparentemente ocasionaron que una quema de pastizales se saliera de control, se extendiera por varias hectáreas y pusiera en riesgo unas instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex), en Papantla.

El siniestro inició en un rancho, propiedad de Mónica "N" y se extendió a otro, propiedad de Franco "N", en la comunidad de Tres Cruces, de este municipio. La conflagración amenazó las instalaciones de los pozos petroleros Volador 1 y Volador 2, ocasionando la movilización de personal de las áreas de Seguridad Física y Contraincendio de la paraestatal, quienes fueron apoyados por elementos de Bomberos Voluntarios de Papantla y de Seguridad Publica, al igual que vecinos de las comunidades Tres Cruces, Cruz Verde, La Cadena, Casa Blanca, La Guásima y San Pastor.

De acuerdo con los primeros informes fueron siniestradas aproximadamente unas 100 hectáreas de pastizales, arbustos y árboles; alrededor de 70 pobladores y personal de apoyo lucharon por varias horas. Cabe mencionar que gracias al esfuerzo en forma conjunta se logró evitar que las instalaciones de Pemex resultaran afectadas por el fuerte incendio.

De acuerdo con el reporte oficial, no hubo personas lesionadas y los daños materiales fueron incalculables, debido a que es una zona de pastoreo de ganado de alta calidad.



La Conafor reporta, a nivel nacional y en lo que va del año, mil 991 incendios forestales en 32 entidades federativas, afectando una superficie de 50,614.80 hectáreas.



De esta superficie, el 96.90% correspondió a vegetación en los estratos herbáceo y arbustivo y el 3.10% a arbóreo. Las entidades federativas con mayor presencia de incendios fueron: México, Ciudad de México, Michoacán, Puebla, Chihuahua, Chiapas, Jalisco, Veracruz, Morelos y Tlaxcala, que representan el 82.37% del total nacional.

Las causas principales de estos incidentes son las actividades agrícolas, seguida de fumadores y fogatas por lo que se exhorta a la población a restringir el uso del fuego en periodos de altas temperaturas, vientos intensos y baja humedad, además de atender las especificaciones indicadas en la NOM-015-SEMARNAT/SAGARPA-2007 para quemas agropecuarias. La SPC dio a conocer que cada jueves se actualizará el mapa de las conflagraciones ocurridas en el estado.



RECOMENDACIONES



Autoridades recomiendan no arrojar cerillos o cigarros encendidos en la carretera y menos en medio del bosque; no tirar basura, las botellas o vidrios pues pueden iniciar el fuego creando el efecto lupa con los rayos del sol; no hacer fogatas, por más precauciones que se tengan, una flama puede provocar un gran incendio.



Además, no estacionar automóviles en la orilla de la carretera donde haya hierba seca; no dejar nada inflamable después de acampar; no encender fuego en el monte si las condiciones son desfavorables; guardar líquidos flamables en zonas protegidas; no acumular basura en los predios; no prender fuego en los terrenos.

También, no dejar cerillos al alcance de los niños; apagar el fuego de inmediato, si ves una fogata o el inicio de un incendio cércalo con ramas verdes o arrójale agua o tierra; pedir ayuda de inmediato si el fuego se sale de control, pónte a salvo y avisa a las autoridades lo más pronto posible; resguarda tu vida, al huir del incendio no lo hagas ladera arriba, busca áreas planas y camina en sentido contrario al viento



En prácticas agrícolas, si se usa fuego para limpiar el terreno que se va a sembrar, hacer una brecha guardarraya para que no se propague. Si se está en peligro, alejarse del fuego en dirección opuesta al humo y dirígete a un área amplia sin vegetación; cubrir nariz y boca con un trapo húmedo; no intentar cruzar las llamas y si seprende tu ropa, tírate al suelo y rueda sobre él cubriendo tu rostro.



TEMPERATURAS



Las temperaturas más altas en el estado se registraron ayer en Tuxpan donde se tuvieron 32.0 grados Celsius; Xalapa con 32.6 °C; Tepatlaxco con 32.3 °C; Orizaba con 34.1°C; Córdoba con 32.9°C; Boca del Río con 34.7°C y Coatzacoalcos con 36.8°C.



Sin embargo, la jefa de Hidrometeorología del Organismo de Cuenca Golfo Centro de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Jessica Luna Lagunes, señala que para hoy se espera el ingreso del Frente Frío número 41 que recorrerá el litoral veracruzano.

Ante esto, se espera un aumento de nublados, nieblas, lloviznas y lluvias puntuales de 50-75 milímetros, estas últimas especialmente en la zona norte, montaña y región de Los Tuxtlas.

Asimismo, evento de norte con rachas en la costa de 80-100 km/h y en zonas de montaña de 50-60 km/h. Además, descenso de temperatura jueves y viernes, aunque no frío mientras que el sábado habría una gradual disminución de nublados. Para el domingo habría franca mejoría de las condiciones meteorológicas, las cuales podrían continuar hasta el viernes 15.

La SPC emitió una Alerta Gris por Surada, frente frío, lluvia y norte en territorio veracruzano. Se espera aumento de nublados, lluvias, posibles tormentas y evento de Norte con rachas de 80 a 100 km/h en la costa, menores en llanuras y montañas, decreciendo hoy por la noche y durante mañana, oleaje elevado de 2 a 3 metros y eventuales de 4 metros, así como iniciando un marcado descenso de la temperatura.