Ayuntamientos, sin interés en Institutos de Mujeres: No les dan dinero

En Veracruz, de 212 Institutos Municipales de las Mujeres (IMM) sólo 57 cuentan con presupuesto para operar durante el ejercicio fiscal 2022, por lo que 155 ayuntamientos presumiblemente incumplen con lo establecido en la Ley Orgánica del Municipio Libre.

De acuerdo con información recabada a través de solicitudes de transparencia y revisión a la información financiera de los 212 municipios, 155 ayuntamientos no asignaron presupuesto a sus institutos municipales (IMM) y sólo a 57 organismos les fueron etiquetados recursos para su operación, con un monto total que asciende a 35 millones 241 mil 788 pesos para el ejercicio fiscal 2022.

Los ayuntamientos que destinaron los mayores presupuestos a sus IMM son Veracruz, Poza Rica, Coatzacoalcos, Minatitlán, Catemaco, Jalacingo, La Antigua, Vega de Alatorre, Tuxpan, Medellín de Bravo y San Andrés Tuxtla, con recursos que van desde 1 millón a 10.6 millones de pesos anuales.

El gobierno municipal que preside Patricia Lobeira Rodríguez destinó al IMM de Veracruz un monto de 10 millones 671 mil 449.35 pesos, con un aumento de 20.2 por ciento en comparación con lo asignado el año pasado, lo que que representa el mayor presupuesto recibido por un instituto municipal en la entidad.

Por su parte, los ayuntamientos de Poza Rica, Minatitlán, Tuxpan, San Andrés Tuxtla y Medellín de Bravo, que presiden Fernando Remes Garza, Carmen Medel Palma, José Manuel Pozos Castro, María Elena Solana Calzada y Marcos Isleño Andrade, respectivamente, iniciaron su primer año de gestión con la asignación de presupuesto para los institutos municipales de las mujeres, lo cuales, en ejercicios anteriores, no contaron con recursos propios.

De esta manera, el IMM de Poza Rica cuenta con 2 millones 584 mil 905.10 pesos para ejercer este año, el IMM de Minatitlán (1 millón 500 mil pesos), el IMM de Tuxpan (1 millón 8 mil pesos), los institutos municipales de Medellín de Bravo y San Andrés Tuxtla recibieron 1 millón de pesos, cada uno.

Mientras que los IMM de Catemaco, Vega de Alatorre y Jalacingo, reportan aumentos presupuestales, respecto de lo asignado en el ejercicio 2021.

El presupuesto anual del IMM de Catemaco obtuvo un incremento de 96 por ciento, con un monto de 1 millón 244 mil 980 pesos; el IMM de Vega de Alatorre podrá ejercer 82 por ciento mas recursos que el año pasado, con un presupuesto de 1 millón 111 mil 024.41 pesos.

En tanto que el IMM de Jalacingo recibió 1 millón 200 mil pesos, lo que representa 38 por ciento más presupuesto con respecto al periodo anterior.

En contraste, al Instituto Municipal de la Mujer de Coatzacoalcos, la actual administración –que preside el alcalde Amado Cruz Malpica– le redujo 44.3 por ciento su presupuesto, al recibir para este año 1 millón 500 mil pesos, mientras que en 2021 obtuvo 2 millones 691 mil 681.07 pesos.

Lo mismo ocurre con el IMM de La Antigua, que ejercerá 5.4 por ciento menos recursos, al registrar un presupuesto de 1 millón 156 mil 884 pesos para el actual ejercicio fiscal.

De 57 Institutos Municipales de las Mujeres con recursos asignados para este año (que representa el 27 por ciento de 212), los que recibieron los más bajos presupuestos son: Coacoatzintla (2 mil pesos), Alto Lucero (5 mil pesos), Cuichapa (8 mil 252 pesos) y Rafael Delgado (12 mil pesos anuales).





En la lista de los IMM con presupuesto para 2022 se encuentran también: Xalapa, Acayucan, Álamo Temapache, Banderilla, Coatzintla, Camerino Z. Mendoza, Cuitláhuac, Comapa, Chacaltianguis, Chontla, Chocamán, Filomeno Mata, Fortín de las Flores, Huatusco, Huiloapan de Cuauhtémoc, Isla, Ixcatepec, Ixhuatlancillo, Ixhuatlán de Madero, Ixhuacán de los Reyes y Jilotepec

También cuentan con recursos los IMM de Las Vigas, Martínez de la Torre, Misantla, Nautla, Nogales, Paso del Macho, Puente Nacional, Platón Sánchez, Playa Vicente, Rafael Lucio, Sochiapa, Soconusco, Tantoyuca, Tatatitla, Texistepec, Tecolutla, Tlalnelhuayocan, Tlacotepec de Mejía,Tenampa, Tuxtilla y Uxpanapa.

¿Qué pide la Ley sobre Institutos Municipales de las Mujeres?

La creación de los Institutos Municipales de las Mujeres, como un Organismo Público Descentralizado (OPD), con personalidad jurídica y patrimonio propio, constituye una obligación de los ayuntamientos, según lo establecido en el artículo 81 BIS de la Ley Orgánica del Municipio Libre (LOML).

En el ámbito municipal, el IMM es el órgano rector en materia de igualdad y no discriminación en contra de las mujeres, por lo que el cumplimiento de su labor se traduce en el fortalecimiento de las políticas locales que buscan prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres.

No obstante, a seis años de la reforma a la LOML para la creación de los IMM, como Organismos Públicos Descentralizados (OPD), no todos los ayuntamientos han constituido a sus institutos municipales con Decreto o Acuerdo de Creación publicado en Gaceta Oficial del Estado, por lo que incumplen con lo establecido en la ley.

Según la revisión al marco legal de los 212 Institutos Municipales de las Mujeres, realizado por la Comisión para la Igualdad de Género de la LXVI Legislatura del Estado, que preside la diputada Maribel Ramírez Topete, 180 IMM fueron creados bajo decreto, mientras que 32 institutos aún no han sido constituidos como Organismos Públicos Descentralizados, lo que representa el 15 por ciento del total de los institutos municipales en la entidad.

En lo que va de 2022, la Legislatura del Estado ha aprobado la constitución de un IMM, correspondiente a Naranjos-Amatlán, aunque éste aún no cuenta con presupuesto propio.

Asimismo, la Comisión para la Igualdad de Género del Congreso del Estado ha recibido 12 solicitudes municipales para constituir a sus Institutos como OPD.

Actualmente, la Legislatura del Estado mantiene en espera la dictaminación de una iniciativa de decreto que reforma diversas disposiciones a Ley Orgánica del Municipio Libre, retomada por la diputada local Maribel Ramírez Topete, enfocada en garantizar la debida integración de los IMM y la aplicación de presupuestos públicos con perspectiva de género.

¿Qué dicen las titulares de los IMM?

Según las respuestas emitidas, vía solicitudes de información, por parte de los IMM de Apazapan, Atzalan, Ayahualulco, Benito Juárez, Cosamaloapan, Naolinco, Papantla, Perote, Río Blanco, Tampico Alto, Tancoco, Tezonapa,Tlaltetela, Tomatlán, Yanga y Zaragoza, éstos no cuentan con autonomía técnica, presupuesto y patrimonio propio para el cumplimiento de sus objetivos, debido a que no son Organismos Públicos Descentralizados.

Por su parte, el Ayuntamiento de Aquila refirió que no cuenta con Instituto Municipal de las Mujeres; el ayuntamiento de Amatlán de los Reyes señala que aún no hay directora para el Instituto Municipal y el IMM de Soteapan reveló no contar con personal.

Las titulares de los Institutos Municipales de las Mujeres de Benito Juárez, Tepatlaxco y Úrsulo Galván anunciaron que se encuentran en proceso para constituirse como un OPD.

El IMM de Pajapan refiere que sólo recibe apoyos para viáticos y para la realización de talleres tales como corte y confección, peinado y repostería

De enero a abril de este año, el IMM de Coacoatzintla recibió el “apoyo” de la Tesorería Municipal, con un monto de 2 mil pesos por concepto de gastos de gasolina y desayunos para personal médico de las campañas de salud, así como para dar acompañamiento a las mujeres que requieren interponer sus denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE) en la ciudad de Xalapa.

Los ayuntamientos de Acultzingo y Xico subrayaron que para este año no habrá presupuesto para los institutos municipales de las mujeres

El IMM de Atzalan detalló que trabaja en coordinación con el DIF municipal para brindar servicios médicos, psicológico y asesoría jurídica; mientras el IMM de Tezonapa trabaja desde las instalaciones del DIF.

La información proporcionada por el Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), a través de solicitud de transparencia 301151600002122, con fecha 2 de junio, indica que actualmente se encuentran creados 212 Institutos Municipales de las Mujeres, de los cuales 11 no cuentan con titular designada.