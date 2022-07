Solo 20% de mexicanos termina una carrera profesional, ¿cuál es la razón?

Orizaba, Ver.- En México sólo el 20 por ciento de los estudiantes termina su carrera profesional, por eso tenemos que trabajar más en materia educativa pero también económica, para que haya fuentes de empleo; en la salud y en el cuidado del medio ambiente, afirmó Marcelino Muñoz, presidente de la fundación que lleva su nombre.

En entrevista resaltó que actualmente, muchos jóvenes, padres de familia e incluso docentes consideran que la educación no ese importante, por lo que es necesario trabajar todos en el mismo tenor desde el lugar que ocupa, para que la educación dé el resultado que se quiere y abatir el índice de deserción.

Refirió que en Europa el 50% de los jóvenes terminan su carrera profesional, en Asia, el porcentaje alcanza un 70% y en México, así como en muchos países de Latinoamérica, apenas es del 20%.

Foto: Miguel Castillo | Colaborador | El Sol de Orizaba

“Por eso somos países pobres, subdesarrollados y con muchos años en vías de desarrollo. Tenemos que trabajar en la educación y en mejorar la economía, en generar más empresas”, dijo.

Resaltó que es necesario modificar en los jóvenes la mentalidad del “no puedo” para que se vuelvan pro-activos, “no deben abandonar sus estudios porque no tienen dinero”, los jóvenes sí pueden conseguir dinero para continuar estudiando; “si no hay empresas que me den oportunidad de trabajar voy a crear mi propia empresa; tenemos que ser responsables de eso”, enfatizó.

La Fundación, además de apoyar la educación, trabaja con un programa de asesoría y capacitación a empresas y empresarios, pues dijo, todo profesionista es empresario.

“Hay carpinteros, albañiles, ellos son empresarios, manejan una empresa, pero no se dan cuenta. Para ayudarlos hay un ABC del empresario para que aprendan qué requisitos y perfil deben tener, cómo se deben organizar, cómo operar y cómo se debe administrar, porque no lo saben”, señaló.

Este jueves, la Fundación Marcelino Muñoz firmó un convenio de colaboración con el Sistema DIF y el Ayuntamiento de Orizaba, para capacitar durante tres meses a 200 profesores de todos los niveles, de la región y se conviertan en docentes-tutores de sus alumnos.

¿Cuáles son los principales puntos a tratar?

Son 10 puntos los que enseña: que el joven termine su carrera profesional, que defina qué profesión quiere estudiar, que no falte a la escuela, que llegue temprano, que no tenga materias reprobadas, que sepa emprender un negocio, que aprenda a hablar el público, que cuide su salud física, mental y emocional, valores y que aprenda a tomar buenas decisiones.

Foto: Miguel Castillo | Colaborador | El Sol de Orizaba

Por su parte, el presidente del DIF Orizaba dijo que la invitación a participar de las becas docente-tutor está abierta todavía a los profesores de todos los niveles de la región, que quieran apoyar a sus alumnos para que no abandonen sus estudios. Estas becas, agregó, tienen grado escalafonario.

“Estamos convencidos, tanto la fundación como un servidor, de que la Educación es la base para el desarrollo de los jóvenes”, dijo y agregó que el diplomado está por comenzar, pero aún están a tiempo de anotarse en las instalaciones del DIF Orizaba en estos días.

