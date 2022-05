Veracruz, estado con déficit de médicos especialistas; aquí las cifras

Veracruz es uno de los estados con mayor déficit de médicos especialistas, principalmente de pediatras y en tres zonas de la entidad no se cuenta ni siquiera con uno de estos médicos, dio a conocer Jorge Alcocer Valera, titular de la Secretaría de Salud federal.

En la conferencia de prensa de esta mañana señaló que en las regiones Huasteca, Papaloapan y Olmeca no se tiene un solo pediatra.

Refirió que ante tal dato Veracruz está anotado en color rojo a nivel nacional, dado que la población pediátrica de la entidad es de alrededor de 2.4 millones.

“No solo es el que no contamos con los médicos, sino crítico es que son los recursos para la atención de la salud, en este primer ejemplo está Veracruz, que es el estado con mayor necesidad de médicos especialistas, en particular los pediatras, está localizado en tres regiones donde no hay un solo pediatra, en la Huasteca, en el Papaloapan y el Olmeca, esto está anotado en rojo en este estado, no tienen pediatras para atender a más de 2.4 millones de niños y niñas”, dijo.

De manera general, comentó, Veracruz también tienen déficit de especialistas debido a que únicamente hay 4 mil 192 médicos certificados para una población de 8 millones 062 mil 579 habitantes.

Esto implica que por cada 100 mil habitantes haya únicamente 52 médicos especialistas.

Déficit de especialistas

El director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto resaltó que Veracruz es una de las entidades con mayor déficit de especialistas y en donde los médicos tienen menos interés de colaborar.

Al referirse a la Jornada Nacional de Reclutamiento y Contratación de Médicos

Especialistas mencionó como ejemplo de la falta de interés de los especialistas en municipios como Taxco, Guerrero; Cuautla, Morelos; y Boca del Río, Veracruz, que a pesar de ser ciudades no han recibido una sola solicitud.

“Son ciudades que no están recibiendo interés de parte de los médicos que se están registrando, 38 por ciento de estas vacantes se encuentran en Chiapas, Michoacán y Veracruz”, expuso.

Destacó que 780 vacantes se localizan en municipios con rezago social y no han recibido postulaciones. El 57 por ciento de estas vacantes están en Chiapas, Oaxaca y Veracruz.

Asimismo, 573 vacantes que no han recibido postulación se ubican en municipios indígenas, principalmente en los estados de Hidalgo, Chiapas y Veracruz.

Trato especial para quienes trabajen en zonas marginadas

Ante la falta de interés de parte de los médicos especialistas por trabajar en zonas marginadas o rezagadas, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador aseveró que quienes se decidan a trabajar en estas regiones del país recibirán trato especial.

Destacó que ya trató el tema con el director general del IMSS, a fin de establecer acuerdos para la atención que recibirán dichos médicos.

“Zoé (Robledo) y yo ya llevamos un tiempo hablando de esto, les vamos a dar trato especial a los especialistas que quieran ir a trabajar en estas regiones”, expuso.

El mandatario federal consideró como injusto que los especialistas únicamente tengan interés en trabajar en grandes ciudades.

“¿Dónde se apuntan más?, pues en las ciudades, lo que necesitamos es que quieran ir a Chiapas, a Oaxaca, a Veracruz donde no hay especialistas, lo acabamos de escuchar, en tres regiones de Veracruz no hay pediatras, ahí es donde se necesita la colaboración de médicos”, comentó.