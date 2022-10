¿Cuánto rezago dejó la pandemia en actas de nacimiento?

Córdoba, Ver.- Tres de cada cien niños veracruzanos nacidos durante los años 2020 y 2021, en la etapa más crítica de la emergencia sanitaria por Covid- 19, no fueron registrados por los padres, señala el director general del Registro Civil de Veracruz, Carlos Córdova Vega.

A la pregunta expresa sobre cuantos niños nacidos en la entidad durante los últimos dos años anteriores no se habían registrado, el funcionario estatal destaca: “habrá sido una estadística por ahí del tres por ciento a nivel estatal, fue algo muy bajo”.

Señala que de acuerdo a los datos del Registro Nacional de Población (RENAPO) durante los años más críticos de la pandemia por Covid -19 se observó un importante rezago en cuanto a registros de nacimiento a nivel estado, siendo 25 los más críticos.

Local ¿Trámite del divorcio puede ser rápido y fácil? Abogado explica estrategias

“El RENAPO detectó que estos dos años de la pandemia hubo rezago en los registros de recién nacidos, este año RENAPO nos pide acudir a 25 municipios en los cuales detectó que existe rezago, ya hemos ido a ocho, nos faltan todavía 17 municipios por recorrer”, comenta.

Detalla que los municipios que están pendientes serán visitados por diversas jornadas itinerantes de atención, donde no solo participa el Registro Civil sino otras áreas estatales como Sefiplan y Sesver, en los meses de octubre y noviembre para abatir dicho rezago que aunque no es mucho, existe y debe atenderse.

Comenta que gran parte de este rezago o falta de registro se debe a que durante la etapa crítica de la emergencia sanitaria muchos padres de familia se confinaron y salían solo para lo indispensable, no obstante confía en que este rezago se combata en los próximos meses para así garantizar a todo recién nacido su derecho a la identidad.

“Como lo podemos ver hay estados donde también les pide el RENAPO acudir, no podemos decir cuál es el estado mas rezagado, es una estadística aproximada que se saca a través del INEGI sobre cuantos registros faltaron por hacer, podemos decir que Veracruz está dentro de los seis mejores estados en servicios de Registro Civil” dice.

Carlos Córdova Vega, titular del Registro Civil | Foto: Roberto Téllez | El Sol de Córdoba

Incluso detalla que actualmente el RENAPO ha destinado recursos económicos al Registro Civil de Veracruz por el trabajo que realiza a favor de los veracruzanos

(Publicada originalmente en El Sol de Córdoba)