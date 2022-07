¿Cuántos niños y niñas han fallecido de Covid en Veracruz? Informe da cifras

Al 17 de julio, la entidad veracruzana acumula un total de 1,732 contagios de Covid-19 en niñas, niños y adolescentes, así como 58 defunciones, según informe del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) de la Secretaría de Gobernación (SEGOB).

De acuerdo con el reporte semanal –que se publica desde el 12 de abril de 2020, con información de la Secretaría de Salud sobre los casos confirmados por laboratorios– el estado de Veracruz acumula mil 732 contagios, de los cuales 441 corresponde a niñas y niños de cero a cinco años, 378 casos de infantes de seis a 11 años y 913 casos en población de 12 a 17 años de edad.

Te puede interesar: ¿Volverá la Normal a clases presenciales? Covid-19 complica la decisión



También se han registrado 58 defunciones de niñas, niños y adolescentes (NNA) que dieron positivo a Covid-19, de los cuales 34 casos correspondieron a población de cero a cinco años, ocho NNA de 6 a 11 años y 16 decesos en población de 12 a 17 años.

Local Calvario de las pruebas Covid: ¿Lograste antígeno en IMSS o pagaste particular?

Cabe destacar que la población de niñas, niños y adolescentes veracruzanos asciende a 2 millones 378 mil 935. Por otra parte, en el nivel nacional, el SIPINNA documenta 105 mil 080 casos positivos acumulados en niñas, niños y adolescentes, 284 mil 395 no positivos, mil 333 con resultado pendiente, 20 mil 111 con resultado no adecuado y un millón 044 mil 189 "no aplica”, lo anterior con respecto a la población de 0 a 17 años.

Por grupos de edad, los contagios acumulados a partir del resultado positivo de SARS-CoV-2 del 12 de abril de 2020 al 17 de julio de 2022, 19.6 por ciento correspondió a la población de 0 a 5 años, 25.7 por ciento a la población de 6 a 11 años y 54.7 por ciento a la población de 12 a 17 años.

Al 17 de julio se han registrado 974 defunciones en NNA; de acuerdo con el sexo de las defunciones positivas, 454 correspondieron al sexo femenino y 520 al sexo masculino