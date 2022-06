Con panteones al límíte... ¿dónde se enterrará a los difuntos?

El panteón municipal Palo Verde se encuentra “al límite”, pues ya no cuenta con espacios para inhumación, mientras que el de Bosques de Xalapa se encuentra en cerca del 70 por ciento de su capacidad. El jefe de la Unidad de Panteones del Ayuntamiento de Xalapa, Ignacio Reyes Bautista, explica que durante la administración municipal pasada se hizo una ampliación en ese camposanto lo que abrió 300 espacios más.

“Estamos hablando que Bosques de Xalapa estaría en un 60 o 70 por ciento, sin incluir esa parte que se acondicionó”. Explica que, pese a ese aumento, se podrá atender la demanda únicamente a corto plazo, “máximo por dos años” más.

En ese sentido, refiere que existe un proyecto para la construcción de un nuevo cementerio municipal y aunque se han visto ya algunos terrenos, todavía no existe certeza de dónde podría estar ubicado. “Es la intención de esta administración retomar ese proyecto que viene de la administración pasada la construcción de un cementerio municipal, hasta donde tengo conocimiento sé que tienen visto el terreno, pero habría que ver y analizar con qué recursos se tiene que comprar. Tenía entendido que era en la zona de El Castillo, pero había cierta oposición de los vecinos de esa área para la construcción de ese cementerio, esa parte creo que quedó en stand by, pero creo que se va a retomar porque es indispensable”.

Reyes Bautista refiere que se debe insistir en la cultura de la cremación, puesto que, aunque hubo un incremento durante la pandemia por Covid-19, cuando se prohibió la inhumación, ya se regresó a la normalidad y el número es mínimo.

“En promedio mensualmente hay como cuatro cremaciones, la gente sigue con su mito de inhumar a sus difuntos, habría que fomentar esa cultura en la gente para aumentar la cremación; de inhumaciones estamos hablando que hay entre 15 a 20 al mes, es un porcentaje mínimo de cremaciones”.

Cementerios particulares no son caros: Administrador

Mientras que el municipio de Veracruz proyecta la construcción de un nuevo panteón municipal por tema de saturación en el existente, en los cementerios particulares aún hay espacio con la opción de que los usuarios se vuelvan dueños de sus lotes siempre y cuando respeten el reglamento de mantenimiento.

En Veracruz hay un proyecto para hacer un panteón pero aún no hay fecha | Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

Clemente Hernández Reyes, administrador del cementerio particular veracruzano, relata que la ciudadanía tiene la idea errónea de que el servicio particular es muy caro y por ello prefieren lo barato, que en este caso es el panteón municipal.

El cementerio cuya construcción es de los años de 1985 abriendo sus puertas el 31 de diciembre de ese año y cuenta con 10 mil fosas y de estas, hay muchas en venta.

Destaca que el panteón particular tiene muchos beneficios; la fosa más económica está en 15 mil pesos y el usuario se vuelve dueño del lote y tiene derecho de que cada seis años puede enterrar a un difunto.

“Hay gente que pone su propiedad en venta y no es una, hay un montón, pero la gente piensa que el servicio es carísimo y no vienen a informarse, prefieren irse al municipal, pero aquí tienen el beneficio que son dueños de sus lotes siempre y cuando cumplan con el mantenimiento de venir tres veces al año a dar mantenimiento, si una persona no viene y lo deja a la deriva, por acuerdo del consejo si en 40 años no viene nadie, pasa a ser del panteón, así está la cláusula, pero tenemos muchas fosas abandonadas, algunas en venta”, indica.

Reconoce que muchas fosas, propiedad de familias de abolengo en Veracruz, permanecen en el abandono. El administrador quien ha estado en el cargo por 12 años narra que la fosa 01 pertenece al señor Ramón de la Fuente y Pardo que precisamente era el dueño de los terrenos donde se construyó el panteón ya que el vendió a la administración y fue la primera persona que se enterró en el lugar el 31 de enero de 1896, según el registro en el libro.

Los primeros pagos que se hicieron fueron con moneda oro hasta los años de 1921, posteriormente con plata en los años de 1930 y actualmente en pesos.

Algunos de los personajes históricos que reposan en este campo santo son Francisco Canal, Esteban Morales, Francisco Hernández y Hernández, Manuel Gutiérrez Zamora entre otros.



En el panteón Jardín, también particular de acuerdo con su administrador Alejandro Antonio Vera hay cerca de cinco mil fosas. Menciona que los usuarios también son propietarios de las fosas y tienen derecho a sepultar a sus difuntos cada seis años.

“Todas las fosas ya fueron vendidas en su momento y los usuarios son dueños, el que no tiene si se le complica pero puede arreglarse con alguien que tenga en venta, es decir, si hay terrenos disponibles pero son pocos, las ventas se dan entre particulares, los propietarios vienen con sus títulos de propiedad de que van a sepultar en la fosa y nosotros lo único que hacemos es revisar que ya tengan los cinco años”, explica.

Aspecto de los nichos en panteón de Orizaba | Foto: Guadalupe Castillo |

Contrario a los cementerios particulares, en el panteón municipal si hay saturación reconocida por la misma alcaldesa Patricia Lobeira de Yunes. En una breve entrevista destaca que hay un proyecto de construcción de otro cementerio, pero aún está en análisis. “Sí lo estamos ya contemplando, no sé si para este año pero sí ya es un tema que ya requiere atención porque ya no hay espacio (..) estamos con la Dirección de Obras si entra en este año o en el que viene”, externa.

Cabe destacar que en Veracruz el panteón municipal se ubicaba sobre la avenida Díaz Mirón y se extendía hasta la avenida La Fragua, sin embargo se gestionó el proyecto de construcción de lo que ahora es el Parque Reino Mágico y algunas tumbas fueron trasladadas al cementerio particular veracruzano. Actualmente el municipio solo tiene bajo su administración un cementerio, ubicado en la Unidad Habitacional Volcanes.

Córdoba necesita otro camposanto

Existe la necesidad de otro panteón municipal en la Córdoba debido a que los que pertenecen al Ayuntamiento se encuentran casi llenos; "estamos censando los sepulcros", señala José Alfonso Palma Huchín, director de servicios municipales.

Cuestionado sobre si existe una proyección de cuando podrían estar llenos, el entrevistado dijo que han detectado lugares vacíos, otros que han sido ocupados por familiares y otros más que no han pagado lo que antes se conocía como perpetuidad.

“Con el censo estamos viendo la necesidad real de esta carencia de espacios, en breve estaremos dando una respuesta concreta, pero sí es necesario crear otro espacio”, manifestó

Palma Huchín acota que diariamente al panteón municipal de la ciudad de Córdoba llegan de 4 a 5 entierros; "ahora ya se permite el acceso quizá a la familia completa, lo que en época pasadas por el tema del Covid-19 solo se limitaba a un grupo de 6 a 10 personas".

Respecto al pago de temporalidad hay un rezago de 25 por ciento, siendo este ingreso para que los restos permanezcan en el sepulcro.

120 entierros al mes en Orizaba

El panteón municipal cuenta con aproximadamente 12 años más de vida, pues cuenta con espacio suficiente, dijo Camilo Bosqueti Oliver, encargado del Panteón Municipal de Orizaba. Dijo que las 20 hectáreas del panteón han ayudado a que este no tenga sobrepoblación, a la par de que los pozos son utilizados por los familiares, es decir, aproximadamente el 40 por ciento de la población que fallece en la ciudad es sepultado en el mismo sitio donde quedó algún familiar directo. El titular del espacio debe de dar la autorización.

En cuestión de los demás espacios, dijo que existe disponibilidad, pero se está planeando hacer algunos osarios. El entrevistado manifiesta que hubo casos donde en menos de 7 años, tiempo que se establece por el reglamento del lugar para poder realizar otra sepultura, familiares se han ido dos años después a un fallecimiento reciente; en este caso existen dos opciones, el hacer doble bóveda, o bien si ya se tiene deben de hacerse otro espacio nuevo. En profundidad son 2 metros con 20 centímetros para que puedan ponerse dos bóvedas.

"Pasando 7 años de diferencia entre familiares que hayan fallecido, pueden quedar 7 cuerpos en el mismo sitio, pues al momento de la exhumación se saca el ataúd viejo y se sacan los restos humanos poniéndoles en una bolsa o caja, según disponga el propietario".

Comenta que el cementerio cuenta con 45 mil 511 lugares, de los cuales están ocupados 39 mil lugares. Cuestionado sobre el cupo que se dio respecto a la pandemia de Covid-19, señala que se tuvieron entierros sin saber a ciencia cierta de que falleció. Al mes se llegan a tener 120 entierros.

Además da a conocer que a pesar de que el 15% de las personas que fallecen en Orizaba se creman, los nichos del panteón municipal son pocos, por ello se planea hacer la obra de 300.

Dentro del panteón municipal existe el inmueble denominado "La Capilla" donde hay nichos familiares y para poder ingresar una urna debe seguirse el mismo protocolo que el de cajas, como es el pedir el permiso al propietario para que este sea abierto.