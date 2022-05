Recuento de violencia: Ya son 3 asesinatos de periodistas en Veracruz... ¿y en el país?

Las periodistas Yessenia Mollinedo Falconi y Sheila Johana García Olivera fueron asesinadas a balazos en la colonia Cerro Alto, entre los límites de Cosoleacaque y Minatitlán, en el sur del estado. Con ellas, suman 3 periodistas asesinados en lo que va del año en el estado, de un total de 11 a nivel nacional, de acuerdo con reportes oficiales.

Los hechos ocurrieron minutos antes de las 16 horas, cuando ambas salían de una tienda ubicada en las calles Benito Juárez y Francisco I. Madero, según testigos. Las víctimas subieron a un automóvil, cuando repentinamente fueron agredidas a disparos por delincuentes que aparentemente las esperaban.

Los asesinos escaparon y el reporte de lo sucedido fue realizado al número de emergencias 911. Paramédicos de Protección Civil atendieron a Sheila Johana y la llevaron a un hospital; Yessenia murió en el lugar, según lo informado.

Corporaciones de Seguridad Pública pusieron en marcha un operativo, incluido con helicópteros, para tratar de capturar a los asesinos. La zona de los hechos fue acordonada por preventivos y personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudió a dar fe de los hechos.

Yessenia Mollinedo era directora del periódico digital El Veraz y Sheila Johana laboraba como reportera de ese medio en Cosoleacaque, municipio ubicado en el sur del estado, a unos 390 kilómetros de Xalapa, aproximadamente.

Asesinos escaparon; FGE investiga

Tras el doble crimen de las periodistas, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez publicó a través de redes sociales que se dará con los responsables de los asesinatos y destacó que se puso en marcha un operativo coordinado en esa zona.

"Que le quede claro a quien no quisiera entenderlo: en Veracruz ya no hay ni complicidades ni se tolerará estas agresiones, cualquiera que sea la motivación. Daremos con los perpretadores de este crimen, habrá justicia y no habrá impunidad como lo hemos dicho y hecho en otros casos", citó.

Por su parte, la FGE emitió un comunicado oficial para para precisar que se inició una carpeta de investigación y que fiscales, peritos y policías ministeriales llevan a cabo las diligencias que permitan establecer las causas y dar con el o los responsables.

Mientras tanto, la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) también emitió un comunicado para señalar que se activó el protocolo de coordinación con la SSP y con la FGE, además de que solicitó a la autoridad ministerial que la actividad periodística de Yessenia Mollinedo Falconi y de Sheila Johana García Olivera sea la principal línea de investigación del cobarde crimen.

Yessenia y Sheila, se suman a los periodistas asesinados

De acuerdo con reportes oficiales, con los asesinatos de Yessenia y Sheila suman 11 los crímenes contra periodistas cometidos en lo que va del año en el país. Además, tres de esos asesinatos corresponden a periodistas veracruzanos; el primero fue José Luis Gamboa Arenas, el 10 de enero en el puerto de Veracruz.





Por su parte, Margarito Martínez Esquivel fue asesinado el 17 de enero, en Tijuana, Baja California; Lourdes Maldonado López, el 23 de enero también en Tijuana, Baja California y Roberto Toledo, el 31 de enero, en Zitácuaro, Michoacán.

Mientras tanto, el homicidio del periodista Jorge Luis Camero Zazueta, se registró el 24 de febrero, en Empalme, Sonora; el de Heber López Vázquez, el 10 de febrero, en Salina Cruz, Oaxaca y el de Juan Carlos Muñiz, el 4 de marzo, en Fresnillo, Zacatecas.

Los otros periodistas asesinados en lo que va del año son: Armando Linares, el 15 de marzo, en Zitácuaro Michoacán; Luis Enrique Ramírez, el 5 de mayo, en Culiacán, Sinaloa y finalmente Yesenia Mollinedo Falconi y Sheila Johana García Olivera, cometidos el 9 de mayo, en Cosoleacaque, Veracruz.

Otros periodistas asesinados en Veracruz

El 1 de junio de 2011 fue asesinados Noel López Olguín, en Jáltipan. El 20 de junio de ese año, en el puerto de Veracruz, fueron ejecutados Miguel Angel López Velasco y Misael López Solana, su hijo.

El 27 de julio de 2011, en Boca del Río fue secuestrada Yolanda Ordaz de la Cruz y luego apareció asesinada. El crimen de Regina Martínez ocurrió el 28 de abril de 2012 en Xalapa. Guillermo Luna, Gabriel Huge y Esteban Rodríguez fueron asesinados el 3 de mayo en Boca del Río.

Víctor Baez fue asesinado el 14 de junio de 2012 en Xalapa. A Gregorio Jiménez de la Cruz lo mataron el 11 de febrero de 2014 en Las Choapas. Moisés Sánchez fue asesinado el 25 de enero de 2015, tras 23 días desaparecido, el 2 de enero en Medellín.

En mayo de 2015 fue localizado en los límites de Oaxaca y Veracruz, el cuerpo de Armando Saldaña. Gumaro Pérez Águilando fue ejecutado el 19 de diciembre de 2017 en Acayucan.

El 21 de marzo de 2018, Leobardo Vázquez Atzin fue asesinado en Gutiérrez Zamora. Jorge Celestino Ruiz Vázquez fue ejecutado el 2 de agosto de 2019 en Actopan. María Elena Ferral fue asesinada a tiros el 30 de marzo de 2020 en Papantla. El 9 de septiembre de 2020 fue asesinado Julio Valdivia en Tezonapa. Jacinto Romero Flores fue asesinado el 19 de agosto de 2021 en Ixtaczoquitlán.

Los crímenes más recientes de periodistas en el estado son los de José Luis Gamboa Arenas, el 10 de enero de este año en el puerto de Veracruz y los de Yessenia Mollinedo Falconi y Sheila Johana García Olivera, cometidos este 9 de mayo en Cosoleacaque.