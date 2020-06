Cuarentena disparó la infidelidad virtual

Veracruz, Ver.- Comportamientos como la infidelidad han sido incentivados por el confinamiento domiciliario que ha provocado la pandemia del Covid-19, aseveró la educadora sexual y psicóloga clínica Gabriela Magallanes.

La especialista indicó que en común que en los momentos de ocio los hombres y mujeres busquen entablar comunicación con personas con las que en algún momento tuvieron una relación, como una forma de escapar de la rutina.

El hombre no es racional, ahorita que está encerrado no le presta atención a sus hijos o su pareja, porque está preocupado más por el trabajo, por el dinero que llega a casa, por la situación, aunado a eso no está vinculado a la crianza de los hijos, a la convivencia por su familia

Por su parte, la mujer eso lo toma como él no me hace caso, no se interesa por mí, porque ellos son pocos emocionales, por eso es que luego buscan tener contacto con alguien más”, declaró la especialista.

Gaby Magallanes señaló que no se trata de una condición solo de los hombres, ya que en la misma medida se presenta en las mujeres, quienes al no tener atención de su pareja o presentar conflictos, buscan atención en otro lado.

Podemos caer en algo tentador porque venimos a inquietar a la otra persona, o nos puede inquietar la otra persona, si es que está encerrado y tiene conflictos con su pareja, entonces existe el peligro que te agarre solo como su paño de lágrimas, como su mejor amiga, por ser una ex novia, también si está bien con su pareja actual, puede ser que busquen una novedad, engañando a su pareja

La especialista indicó que este tipo de comportamientos han propiciado que muchas parejas hayan iniciado su proceso de divorcio o estén pensando en separarse, al darse cuenta que no existe la compatibilidad que pensaban.

Sin embargo, también señaló que existen otros casos en donde ocurre una situación contraria, ya que han sabido sobrellevar su relación durante la pandemia y el aislamiento domiciliario para fortalecerla.