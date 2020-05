Cuarentena golpea la venta de artesanías

Veracruz, Ver.- Hasta en un 100% se desplomaron las ventas en la plaza de artesanías “Miguel Alemán Valdés” de la ciudad de Veracruz por la contingencia sanitaria.

Y es que aun cuando venían trabajando con pérdidas por la nula presencia de turistas, el presidente de la Asociación Artesanos Fundadores del Malecón, Ángel Hernández Ramos, explicó que con el cierre de vialidades del centro histórico la situación se agudizó de manera drástica.

Sin embargo, aseveró que pese a ello algunos como él todavía siguen abriendo sus negocios con la esperanza de hacer alguna venta, pues con ello buscan obtener lo más que se pueda de ingresos para poder cumplir con los compromisos más inmediatos, como pago de las cuotas obrero-patronal y los servicios básicos.

Estamos hablando que se nos desplomó hasta un 100% desde el momento que no hay turismo, pues no hay ventas; aunque no puedo negar que de vez en cuando alguien viene de paso, nos ha tocado que viene por trabajo, pero con las mismas se retiran o si ven un local abierto pues se acercan para ver qué pueden llevar para sus casas

El comerciante aseguró que hasta el momento no han recurrido al despido de empleados y están aguantando lo más que puedan.

Incluso han equipado a su personal con guantes, máscaras y cubrebocas para protegerlos de posibles contagios y a su vez para generar confianza a los clientes.

Descartó que algún integrante de su gremio le haya manifestado su intención de no abrir más sus negocios debido a la crisis que enfrentan en estos momentos. “No todos vamos a regresar primero Dios esperando que se encuentre la solución a esto, ya sea por alguna vacuna o remedio que permita a la gente tener la seguridad de que esto se va reestablecer por completo”, finalizó.