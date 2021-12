Cuarta ola por Covid-19 afectaría economía de Veracruz: Sedecop

El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario (Sedecop), Enrique Nachón García, señaló que el registro de una cuarta ola por Covid-19 que requiera un nuevo confinamiento provocaría un impacto considerable en la economía de local.

Mencionó que si bien se han implementado programas como "Promover Nos Une", mismo que es una estrategia de apoyo para el comercio local, cualquier restricción volvería a generar una afectación grave, por lo que es necesario continuar promoviendo el comercio virtual.

"El cerrar la economía siempre es un impacto, la economía depende de la oferta y la demanda, si el que demanda un producto no sale, no compra, el que a la oferta no vende. Toda restricción afecta a la economía", expuso.

Al respecto, manifestó que el Gobierno de Veracruz, se prepara con programas para fortalecer a la micro, pequeña y mediana empresa, a través del comercio electrónico.

"Si los capacitamos para que puedan estar vendiendo a través de comercio electrónico eso sin duda va a garantizar dos cosas: uno que todos los que tengamos que guardarnos en nuestra casa podamos tenerte acceso a lo que queramos como servicios, enseres y alimento; y que el comercio electrónico se empiece a operar", dijo.

Comentó que en días pasados se puso en marcha la convocatoria de apoyo a las empresas locales, con el cual mil comercios recibirán terminales de puntos de ventas, a fin de poder cobrar a través de ese sistema de pago, las cuales están por ser entregadas.