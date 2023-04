4T, más interesada en sucesión presidencial que en economía: investigador UV

Este gobierno no cumplió con las metas económicas que prometió al inicio de la administración federal y ya no habrá tiempo para hacerlo dado que ahora la prioridad es posicionar a su candidato para el próximo sexenio, expuso el investigador de la Facultad de Economía de la UV, Arturo Bocardo Valle.

En entrevista, destacó que lo que no se hizo en los primeros años en materia económica “ya no se podrá lograr”, dado que lo que se ve ahora es puro tema relacionado con la sucesión presidencial, que es lo que está en efervescencia, pese a que no es tiempo. “Todos los días estamos con temas más relacionados al posicionamiento, como se desarticula la democracia o se articula la nueva tecnocracia precisamente para darle cabida a la sucesión, antes de tiempo”, criticó.

Te puede interesar: Canasta básica vuelve a subir; va lista de precios

¿Qué opina investigador de la 4T?

Bocardo Valle lamentó que en esta administración están más entretenidos con la sucesión que con la conclusión de las obras. Citó como ejemplo la refinería de Dos Bocas que le costó al país una fortuna y que a pesar de que ya fue inaugurada el año pasado hasta ahora no produce nada. “Se necesitan más o menos 4.5 litros de petróleo para producir uno de gasolina y la producción de gasolina tarda 24 horas, pero no tenemos nada de producción”.

Local Guardia Nacional opera en Veracruz sin permisos; ¿cuál es la razón?

Indicó que el país ya no necesita discursos, ni celebraciones de cosas, la gente se da cuenta de las condiciones económicas complicadas que urge resolver, “pero ahora creo que ya no dará tiempo cumplir con las metas que se habían planteado”.

En su opinión este gobierno es una autocracia que impone condiciones basado en un discurso que deforma la realidad “y el poder de la comunicación de lo que se llama la post-verdad es un eje central de este gobierno se basó en eso y se sostuvo en eso y seguramente seguirá así”.

Arturo Bocardo explica que lamentablemente se dicen cosas que no son pero con la intención de hacer creer que sí son. “No hubo un avance económico en esta administración, sino que al contrario se registró un retroceso de la capa de pobreza y las promesas de crecimiento económico del 6% que se hicieron, no se lograron”.

Desde un inicio, expuso, se sabía que esa cifra de crecimiento no era posible en México. Externó que “para fortuna de esa mentira que no se cumpliría nunca” llegó la pandemia del Covid-19 que vino a justificar la situación económica. “Se soslayó la crítica de algo que no se podía sostener, así que cuando dijo que le cayó como anillo al dedo pues la realidad es que fue así, porque justificó su inoperancia”.

Lee más: AMLO revisará el problema de los apagones en Veracruz: Movimiento Renovador

Pese a este panorama, el economista señaló que hubo muchos países que si lograron crecer, aunque no a tasas del 6 por ciento. Indica que lo que el gobierno de la Cuarta Transformación hizo fue entregar recursos para que la gente estuviera contenta. “Claro que se está feliz a cambio de nada, ese dinero es parte de lo que explica la inflación en este país, pero lo que vemos es que por más dinero que se reparta no hay un cambio en la estructura de las familias, seguimos en las mismas condiciones y es más la pobreza se ha incrementado”.

En conclusión, remarcó que lo que hay es un retroceso en la articulación de las instituciones, pero también un freno en el desarrollo económico en el país, “esa es la realidad que vive el país”.