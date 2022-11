"Marcha a favor de AMLO no es ciudadana si tiene apoyo del estado": Obispo

Veracruz, Ver.- "La marcha de apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador es promovida desde el estado y no tiene nada de ciudadana" señala el obispo de la Diócesis de Veracruz, Carlos Briseño Arch luego de la movilización que simpatizantes del partido Morena realizaron en la ciudad de Veracruz para celebrar los cuatro años de gobierno de la llamada Cuarta Transformación.

En entrevista previo a la homilía dominical, menciona que el presidente Andrés Manuel López Obrador está en su derecho de promover su gobierno tal como lo han hecho sus antecesores.

Sin embargo hace hincapié en que no se trata de una marcha ciudadana ya que está promovida desde el gobierno y por tanto cuenta con el apoyo de toda la infraestructura del estado.

“De entrada si lo hace el estado, el gobierno por supuesto que se ocupan recursos públicos, supongo que por eso tendrá una proyección muy fuerte porque esta todo el estado apoyando esa situación, en realidad esto no es ciudadano, es del gobierno, el gobierno es que el la promueve”, señala.

"No hay avances sobre la eliminación de la violencia de género": Obispo

Por otro lado el ministro de la iglesia católica hizo referencia al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer conmemorado el pasado jueves 25 de noviembre en donde opina que no se han visto avances en esta materia en el plano social, cultural ni político.

“Yo si siento que estamos estancados en estos temas. Desde mi punto de vista y lo que he visto pues no se ha avanzado enormemente no se ha avanzado, no se ve una acción concreta sobre todo a nivel social y de concientización para que estos eventos no se sigan realizando”.

Desde su perspectiva se tiene que empezar por la formación de los niños y jóvenes hasta la participación de los tres niveles de gobierno para trabajar en políticas públicas que van desde la concientización hasta la vigilancia, entre otras situaciones para generar una cultura de respeto, pues insiste en que se requiere prevenir.