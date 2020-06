Cuatro magistrados del Poder Judicial podrían ser ratificados por cinco años más

Xalapa, Ver.- Los cuatro magistrados que concluyen su periodo de diez años en el Tribunal Superior de Justicia del Estado podrían tener la posibilidad de ser ratificados por cinco años más, decisión que estará a cargo de la Junta de Coordinación Política del Congreso local.

Se trata de los magistrados: Edel Álvarez Peña, Víctor Manuel César Rincón, Gladys de Lourdes Pérez Maldonado, y Fernando Arturo Charleston Salinas.

Los cuatro fueron propuestos por el entonces gobernador del Estado, Fidel Herrera Beltrán, y obtuvieron su nombramiento como magistrados por los integrantes de la LXI Legislatura el 30 de julio de 2010.

La ley establece que el procedimiento para la ratificación de los magistrados en un período no mayor a seis meses, previo a la conclusión del cargo de diez años para el que fue nombrado, el Consejo de la Judicatura analizará su actuación y desempeño y con ello emitirá un dictamen técnico, favorable o no favorable, respecto de su ratificación.

El dictamen técnico, así como el expediente de cada uno de los magistrados será enviado al Congreso del Estado para su estudio, en plazo no mayor a cuatro meses a partir de que se inició el procedimiento de ratificación.

Dicho proceso ya fue realizado, por lo que la magistrada presidenta del TSJ, Sofía Martínez Huerta, envió al Congreso local un documento con los dictámenes técnicos y expedientes de procedimientos de ratificación para un segundo periodo de mencionados magistrados.

En el documento se integra la información estadística del número y tipo de asuntos atendidos; estadística del tipo de recursos interpuestos ante la justicia federal en cuanto a sus resoluciones y sus resultados; quejas administrativas interpuestas y las resoluciones de las mismas, en su caso.

Cada uno de los magistrados tiene la oportunidad de realizar una autoevaluación por escrito, expresando las razones por las cuales considera ser merecedor a la ratificación, misma que se agrega al dictamen al ser presentada por lo menos un mes antes de la fecha en que se deba remitir el dictamen correspondiente al Congreso del Estado.

El magistrado que finaliza el primer período en el cargo goza de presunción de aptitud para la ratificación y no tendrá la obligación de demostrar que es idóneo, pues al no haber sido cesado y llegar al final de su encargo se presume como apto y bastará con que no existan motivos que demeriten la actuación del magistrado para poder pronunciar un dictamen favorable.

El Consejo de la Judicatura deberá exponer, en caso de que se trate de un dictamen no favorable las razones por las cuales el magistrado no debe ser ratificado para un segundo período. Se deberá entender por motivo expreso las faltas graves al desempeño de su encargo y que se encuentran previstas en las leyes aplicables.

En caso de que un dictamen técnico no favorable, el magistrado a ratificar podrá interponer por escrito el recurso de reclamación, con expresión de agravios dentro del plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del dictamen recurrido

El magistrado Edel Álvarez Peña ocupa el cargo de visitador, luego de concluir su periodo como presidente del Tribunal el pasado 2 de diciembre, quedando en su lugar la magistrada Sofía Martínez Huerta.

Víctor Manuel César Rincón es magistrado integrante de la Cuarta Sala del TSJ; Gladys de Lourdes Pérez Maldonado es magistrada visitadora; y Fernando Arturo Charleston Salinas ocupa actualmente la presidencia del Tribunal de Conciliación y Arbitraje.