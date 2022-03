El declive no ha terminado, solo tiene otros matices: Cuauhtémoc Cárdenas

El declive del país no terminó en 2018 con el cambio de régimen de gobierno, aseguró el político mexicano Cuauhtémoc Cárdenas Solorzano, quien expuso que desde el gobierno se han seguido aplicando, en buena parte, las mismas políticas de administraciones pasadas solo “con otras condiciones y con otros matices”.

Durante la presentación de su libro “Por una democracia progresista. Debatir el presente para un mejor futuro”, el excandidato presidencial, se dijo preocupado por la situación que se vive en el país y lamentó que desde el gobierno se esté alentando a la confrontación en vez de invitar al diálogo.

Añadió que muchas de las confrontaciones entre personas, personajes políticos y grupos políticos podrían resolverse con el fin de encontrar soluciones a cuestiones importantes en el país. “Podrían resolverse si se abriera un diálogo para revisar muchas de las cuestiones que están en este momento simplemente confrontadas pero que no se están atendiendo como creo que debiera de atenderse”, señaló.

El fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y líder moral de la izquierda mexicana, expuso la necesidad de recuperar la posibilidad de vivir en un cabal Estado de Derecho y lamentó que en la actualidad las constantes violaciones a las leyes y a la constitución no lo permiten.

Cárdenas Solorzano, se refirió también a “las disposiciones que existen o que existieron aquí en el estado de Veracruz” con las que se pretendía sancionar a quien tenga alguna opinión discrepante con el gobierno local. Reconoció que se trata de un asunto “muy muy grave” y lamentó que la entidad no sea la única que aplica este tipo de acciones ya que se trata de algo que se ve en otras partes del país aunque no necesariamente con carácter de legislación.

“Estamos viviendo situaciones o condiciones de intolerancia. Me parece que, si hubiese llamados al diálogo, podrían tener una buena solución y no solamente una confrontación que no sabemos qué tanto pueda agudizarse o complicarse con otras cuestiones”, reiteró.

Durante el encuentro, que tuvo como sede la sala anexa del Complejo Cultural Tlaqná, el político criticó también la ausencia de propuestas de los partidos políticos. Aseguró que ninguno de ellos está presentando un proyecto de nación o está proponiendo cómo acelerar el crecimiento de la economía o disminuir la desigualdad.

Esto, dijo el político, preocupa más debido a la cercanía de las elecciones presidenciales, y el hecho de que dentro de poco van a empezar a manifestarse las pretensiones para participar en la elección presidencial. "Esto está ya a la vuelta de la esquina y creo que como ciudadanos lo que deberíamos pedir es que quien quiera ser candidato a cualquier cargo diga por qué quiere serlo y desde luego que cuando se presenten como candidatos sería muy importante que los ciudadanos supiéramos para qué quieren ser candidatos. Lo que nos toca, en buena parte, es exigir en vez de confrontarse", señaló.

Finalmente, el excandidato presidencial se manifestó a favor de sacar al ejército y las fuerzas armadas de las tareas de seguridad y la operación de puntos estratégicos como aduanas y puertos. Y es que, consideró que estos deben quedar en manos de mandos civiles y que son estos los que deberían encabezar la lucha contra el crimen organizado.