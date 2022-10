"Me afecta profundamente": titular del ORFIS sobre señalamientos del Congreso

"A mí como titular del órgano de fiscalización me afecta profundamente, psicológica y moralmente me siento afectada", afirmó la auditora general del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), Delia González Cobos respecto a los señalamientos que se han hecho desde el Congreso del Estado, sobre la realización de la Cuenta Pública 2021.

"El Órgano de Fiscalización es un órgano autónomo que tiene una tarea importante y además, es una tarea que se realiza por especialistas, es lamentable que se diga que el trabajo del ORFIS no sirve, me preocupa mucho esa situación", dijo.

En entrevista explicó que lo que se ha realizado por parte del personal del ORFIS, es un trabajo profesional y escrupuloso como se ha hecho siempre por los técnicos, por lo que lamentó que se les esté descalificando de manera pública y no se advierta del esfuerzo de estos nueve meses.

Local Gómez Cazarín se lanza contra auditora del Orfis, le pide que se ponga a trabajar

¿Qué opina Delia González Cobos sobre las declaraciones del diputado Juan Javier Gómez Cazarín?

"Y que no se vea y no se valore debidamente, esto es preocupante", remarcó la auditora.

"No sé qué le hayan dicho (al diputado Juan Javier Gómez Cazarín), no sé por qué razón, a qué se refiera él exactamente de que no atendimos algunas cosas, pero sí pudiéramos de manera conjunta ir analizando los puntos en los que ellos dicen que hubo errores, yo creo que se daría cuenta que no existe tal".

Remarcó que durante todos estos meses, el personal del ORFIS estuvo atendiendo puntualmente las tareas, siguiendo la metodología en los trabajos, por lo que no existen los errores que han expresado.

"Entonces el que se descalifique así un trabajo de 9 meses, de 300 personas al menos, nos preocupa, porque quiere decir que estamos trabajando equivocadamente cuando no es cierto, siento al diputado algunos entes fiscalizables que se sintieron aludidos es que haya habido algunas quejas, pero todo eso se puede aclarar en ningún momento hemos hecho señalamientos denostativos hacia alguien".

Agregó que si es requerida en el Congreso Local acudirá con gusto a dar las explicaciones y aclarar lo que sea necesario, pues tiene total disposición.

"Yo siento que si quisieran mi renuncia ellos siendo políticos, saben que el diálogo es lo que permea en estas circunstancias en lo político; sería muy fácil que a mí me llamaran y me expusieran 'no queremos que estés aquí, por alguna razón, no me caes bien' y lo platicamos".

Sin embargo, insistió en que la descalificación que se ha hecho públicamente, a mí como titular del órgano de fiscalización me afecta profundamente, psicológica y moralmente me siento afectada.

Reiteró que su trabajo es técnico y tiene 40 años de ejercicio profesional por lo que le sorprende que le digan que su trabajo no está bien hecho, además de que nunca había recibido un menosprecio de este tipo.