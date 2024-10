Pleno del Congreso de Veracruz votará la Cuenta Pública 2023 este jueves

El diputado presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso local, Rafael Fararoni Magaña, confirmó que este día se someterá ante el Pleno el Dictamen de la Cuenta Pública 2023, emitida por el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) en el que se detectó un presunto daño patrimonial de mil 699 millones 243 mil 694.30 pesos.

En entrevista, el legislador mencionó que el Dictamen va en sentido positivo, pero dependerá de los legisladores su aprobación.

“Se someterá al Pleno, si todo va acorde se aprobará, y a partir de que se apruebe, se hace todo el trámite legislativo oficial, se publica en Gaceta, el Dictamen tiene una orden de la Comisión de Vigilancia hacia el Orfis para que reciba de nuevo la Cuenta Pública y le de el seguimiento”, dijo.

Por daño patrimonial debe haber investigación

Refirió que en los casos de señalamientos por daño patrimonial, tanto administrativos como de afectación al patrimonio, se debe hacer un proceso de investigación.

“Son peritos los que van a los municipios, los que piden pruebas y ven si realmente este daño patrimonial se puede probar si se logra solventar, si los municipios demuestran que todo estuvo en orden les emiten una carta de liberación, si se incurrió en malas prácticas se acude con Fiscalía, Anticorrupción o la General del Estado”, expuso.

Indicó que el Informe presentado por la auditora del Orfis, Delia González Cobos, fue aprobado en lo general.

“Lo que revisamos son las buenas prácticas, la muestra, si no hubo irregularidades o si no se midió con diferente vara a los entes, los diputados eso es lo que aprueban, pero no hacemos observaciones en lo específico”, expresó.

Destacó que cada uno de los legisladores está en la posibilidad de realizar observaciones o peticiones, según sea el caso que identifiquen en el que pudiera haber datos que deseen aclarar.

“Algunos diputados se excusaron en el sentido del Dictamen porque tienen vínculos familiares con entes que se fiscalizaron, de los 15 que somos (en Comisión), hay 12 firmas a favor, por eso podemos decir que sí hay consenso”, comentó.

El legislador recordó que con la conclusión de esta Cámara, el próximo 4 de noviembre, concluye su ciclo al frente de mencionada Comisión, pero dejará algunas observaciones para generar mejoras al interior del organismo fiscalizador.

“Se decía que no había buena relación, pero, al contrario, se trabajó muy bien con la maestra Delia, simplemente a veces uno dice las cosas que se deben y pueden mejorar, eso es lo que haré, trabajaré en un informe que será entregado al diputado que sea presidente de esta Comisión, al coordinador y a los medios de comunicación. No pediré la Comisión, la presidencia no la voy a buscar”, agregó.