Cuéntame tu historia | La leyenda del puente que fue construido con niños

Soledad de Doblado, Ver.- Llantos de niños son escuchados cada noche en el puente de tablas o también conocido puente rojo ubicado en el municipio de Soledad de Doblado.

Según la leyenda, el puente fue construido con niños que fueron robados a sus familiares para que la estructura tuviera los cimientos necesarios para soportar el peso de los vehículos que transitan por la parte inferior y del tren que circula por la parte superior de la estructura construida sobre el río “Rogir” un brazo del río Jamapa.

Local Cuéntame tu historia | Las apariciones de La Llorona en calles de Xalapa

La gente cuenta que cuando inició la construcción del puente se reportó la desaparición de muchos menores de edad; niños entre los 5 y 13 años que no fueran muy altos para colocarlos como pilares ya que el ingeniero de la obra le pidió al diablo que la estructura no se cayera y este en ofrenda le pidió que sacrificara niños.

Los pobladores aseguran que por las noches se han visto niños vestidos de blanco, algunos llevan una vela y pensando que pudieran estar perdidos tratan de alcanzarlos, pero desaparecen como si fueran fantasmas

“Son las almas de los niños que andan penando porque los metieron en este lugar, los pusieron acostaditos y los llenaron de cemento y otros los dejaron paraditos porque son pilares solo así resistiría el peso, fue un sacrificio para el diablo”, es lo que asegura un poblador de la localidad.

Otra de las historias del lugar refiere que por las noches una mujer vestida de blanco, de cabello largo negro recorre el puente flotando en el aire; aseguran que es una mujer bonita, pero con solo mirarla la piel se enchina del miedo porque al parecer se trata de la llorona que busca desesperada a sus hijos que fueron unos de los niños sacrificados para la construcción del puente.

Lo cierto es que transitar por la zona genera escalofríos y más cuando es de noche, pues el lugar se vuelve espeluznante; algunas personas prefieren evitarlo.

#CuéntameTuHistoria 💀| La leyenda del puente que fue construido con niños en #SoledadDeDoblado



Más información en https://t.co/Bg0auRdX56

📹: @gerylove80 pic.twitter.com/XEtDB2DjwV — DIARIO DE XALAPA (@DIARIODE_XALAPA) November 4, 2020

Teresa Hernández, habitante de la comunidad de Oaxaquilla en este municipio señala que diariamente cruza el puente para ir a trabajar y cuando se le hace tarde, le manda un mensaje a su esposo para que la espere.

“Este lugar está lleno de historias de miedo, creo que a todos nos han espantado por lo menos una vez, a mi hace años me espantaron, venía de la escuela y siempre caminaba con mi hermano, pero en esa ocasión yo salí después y sentí como alguien caminó a mi lado, tuve mucho miedo, la piel se me enchino, en realidad no vi nada solo sentí mucho miedo”, relató.