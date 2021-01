Cuidado con la tarjeta de crédito en estos días: economista

Xalapa, Ver.- Aunque parezca trillado, la mejor manera de mantener una salud financiera es no gastar lo que no se tiene, declaró en entrevista Javier Balzadúa Jurado, economista que recomienda evitar el uso de tarjetas de crédito o recurrir a préstamos para hacer el “encargo” a los Reyes Magos.

Aunque él también es padre de familia, dice que los problemas económicos que trae aparejados la pandemia deben ser una alerta para frenar gastos, disminuirlos o buscar nuevas formas de darle continuidad a costumbres arraigadas en la población.

“Las proporciones reales del daño económico que la crisis generará en 2021 son inciertas. Podemos hacer previsiones generales, pero a nivel familiar la sugerencia es realizar un autoanálisis y ver qué sí se puede adquirir y qué no. Los efectos podrían afectar más de lo que se imagina”, alertó.

Opina que lo mejor es que las tarjetas de crédito ocupen el último lugar en la organización económica y se utilicen solo en casos extremos.

Recordó que “una crisis sanitaria rompe las cadenas de producción, distribución y consumo en un mundo que organiza su economía mayoritariamente a través de cadenas globales de valor”.

Apuntó que comprender la magnitud de esta situación será fundamental para que desde el hogar los integrantes creen planes económicos.

Ante la llegada de los Reyes Magos, enfatiza la importancia de hablar con los hijos y explicarles que la contingencia sanitaria ha afectado también a estos personajes, quienes podrán postergar su llegada, tal y como ellos mismos han tenido que aceptar el retraso a sus clases presenciales.

Los juguetes tradicionales

En ese sentido, el docente José Arturo Torres invitó a las familias a no olvidar que los juegos tradicionales son una buena opción para los niños con tres beneficios: se trata de juegos que fortalecen los lazos familiares, son más económicos y se apoya a los artesanos, quienes han padecido más los efectos de la pandemia.

El especialista en juegos y juguetes, tal y como lo hace cada que tiene oportunidad, afirma que no se puede tener afecto a lo que no se conoce y en la actualidad la mayoría de las nuevas generaciones no ha tenido oportunidad de acercarse a la gran cantidad de juguetes elaborados en madera, además de los juegos de mesa.

Volver a la lotería, el dominó, las damas chinas, el yoyo, el balero, las canicas, entre otros, considera, son alternativas que deben ser tomadas en cuenta.

Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

“Con juegos así se fortalecen el compañerismo, el saber hacer equipo, el aprender a ganar y perder, no con amigos virtuales sino con personas de carne y hueso. No hay que olvidar que es esencial procurar la tolerancia y la paciencia”, indicó.

Martha Coronado Pérez, quien se ha especializado en psicología infantil, menciona que no es sencillo para los padres decirles a sus hijos que los Reyes Magos no traerán regalos, pero asegura que en nada ayudan las culpas ni la ansiedad que pudiera generar no tener recursos para cumplir con esta costumbre.

“Estamos en una situación extraordinaria y papá y mamá también tienen que pensar en su bienestar a nivel físico, psicológico y económico. Primero hay que explorar e identificar cuáles son sus sentimientos, una vez clarificados, avanzar e ir con los hijos, a quienes con mucha más frecuencia de lo que se imagina se les subestima, cuando son más inteligentes y comprensivos de lo que se cree”, declaró.

Le recordó a los padres de familia que para los niños, a diferencia de los adultos, el juego y las actividades artísticas como el dibujo, elaboración de figuras de plastilina, la música y la danza resultan terapéuticas.

“También a esto se puede recurrir sin invertir tanto”, puntualizó, además de anotar: “Desde antes de la pandemia ya hacíamos énfasis en la importancia de establecer una comunicación clara entre adultos y niños; hoy más que nunca es algo que se debe privilegiar”.

Partir una rosca de Reyes, una tradición

El sabor y la tradición persiste en la Panadería Los Brujos -una de las más antiguas de Xico- en donde desde el 02 de enero comenzó la preparación de la rosca de Reyes. Ya sea en su versión tradicional a base de mantequilla y huevo o las versiones rellenas; durante esta época cientos de panes de este tipo serán horneados para cubrir la demanda tanto de los habitantes del Pueblo Mágico como de los turistas.

Entre el olor a masa y los panes recién horneados, Reynaldo Huerta Tepetla uno de los pilares de esta panadería familiar, explica que ni la contingencia sanitaria del Covid-19 ha detenido la producción en este sitio. Reconoce que, aunque han tenido que ceder a las nuevas demandas de roscas rellenas, la versión más pedida es la tradicional ya sea en tamaño pequeño para 15 personas o la grande para 30.

“Aquí nosotros les hacemos lo que el cliente pida. Si quieren más grandes o más chicas, con los muñecos normales o con más y también les hacemos las roscas rellenas de requesón, durazno o de cajeta. Pero lo más tradicional es la natural y todas las horneamos con horno de leña y eso le da un sabor y un color especial que a mucha gente le gusta”, explica.

Aunque este año, las reuniones familiares y entre amigos tendrán las limitaciones por el Covid-19, los panaderos de Los Brujos se dijeron confiados en que no se dejará morir una tradición que con los años se ha hecho más fuerte entre la población mexicana que extiende las celebraciones de Año Nuevo para disfrutar juntos un pedazo de rosca.

“Si sabemos que las ventas bajarán porque mucha gente hacía roscas en las escuelas, en las oficinas, en los negocios, pero tenemos fe en que si se va a vender porque en las familias ya es una tradición el reunirse en torno a una rosca. Es a lo que le estamos apostando”, indica.

Reynaldo Huerta Tepetla, panadero/Foto: Eduardo Murillo | Diario de Xalapa

Covid-19 impactó las ventas y encareció sus insumos

Para el panadero y su familia, la venta de la tradicional rosca de Reyes podría significar un repunte en las ventas del negocio que a casi cinco décadas de existencia ha visto afectadas sus ganancias.

Indicó que, al ser una empresa familiar, no han tenido que padecer en el pago de salarios o el recorte de personal. No obstante, lamenta que tampoco se ha podido dar trabajo permanente o temporal en el municipio. “Si estuviera la situación buena nos daría para contratar empleados y daríamos trabajo. Pero a estas alturas el trabajo ya sólo da para nosotros”.

En ese sentido, Huerta Tepetla apunta que la crisis sanitaria del Covid-19 trajo consigo la disminución de al menos un 40 por ciento en la venta de pan de todo tipo.

Foto: Eduardo Murillo | Diario de Xalapa

Derivado de la contingencia y las dificultades logísticas de muchas empresas, explica, también los insumos básicos como harina y azúcar subieron sus precios. En un año, el costo del kilo de membrillo pasó de 220 pesos a 280 pesos; el costal de harina pasó de 300 a 340 pesos.

La rosca de Reyes en la panadería Los Brujos tiene un costo de 250 pesos en su tamaño pequeño y en 450 en el tamaño grande. “El precio si se elevó un poco pueden estar seguros que se van a llevar un producto de calidad porque aquí una característica del negocio es que les damos la ‘prueba’ para que sepan lo que van a consumir”, concluye.

Con información de Karla Cancino

Panaderos esperan participación de Veracruzanos

Veracruz, Ver.- El sector panadero se mantiene optimista con la venta de roscas de Reyes, aún y con el cierre de escuelas, y la suspensión de algunas actividades laborales debido a la pandemia de Covid-19, dijo Nahum Bichir Lajud, integrante de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora (Canainpa).

Reveló que para esta temporada tienen la expectativa que las personas participen en tres o cuatro "partidas" de la rosca de Reyes, propia de estas fechas. "Esperamos que la tradición continúe a pesar de la pandemia. Calculamos que cada persona participe en tres o cuatro roscas", dijo.

El empresario explicó que las roscas de Reyes se están vendiendo en varios precios accesibles al bolsillo del consumidor y citó como ejemplo que la rosca de reyes pequeña tiene un costo de $180 pequeñas, $240 medianas y $400 tamaño familiar, todo depende de los ingredientes con la que esté realizada.

Posterior al seis de enero, la venta baja en un 40 por ciento, sin embargo, el producto continúa vendiéndose, hasta agotarse.

Comentó que el servicio de luz, ya fue restablecido, luego del apagón ocurrido el pasado 24 de diciembre en la zona conurbada y reconoció que la falla provocó pérdidas económicas en los negocios ya que algunos tuvieron que rentar o comprar plantas de luz para seguir ofreciendo su servicio.

Con información de Danytza Flores