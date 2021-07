¡Cuidado!: nos pega duro el Covid en varias zonas de Veracruz

Veracruz, Ver.- Luego de haber iniciado las vacaciones de verano, este fin de semana comenzó a registrarse un aumento en la afluencia de bañistas en las playas de la conurbación, reportó el director de Protección Civil, Alfonso García Cardona.

Sin embargo, pidió a los bañistas a cuidarse, pues se advierte que las playas pueden ser zonas de posibles contagios de Covid-19 y su área a su cargo no está facultada para controlar el aforo de bañistas, la sana distancia y las aglomeraciones en esta área recreativa.

“No somos una autoridad para hacer desalojos, somos una autoridad de vigilancia nada más, no podemos nosotros desalojar a la gente, debemos de tener conciencia y hagamos los que nos corresponde como ciudadanos, sabemos la situación que ocurre, por eso debemos utilizar el cubre bocas y estar en lugares abiertos y la sana distancia”, exhortó.

No obstante, recordó que solo las autoridades estatales o federales pueden exigir que se respeten las medidas sanitarias ante el riesgo de contagio de Covid-19.

Recordó que la mayor afluencia se registra en las playas Regatas, Villa del Mar y Playón de Hornos.

Ante ello, autoridades de PC Veracruz, exhorta a las personas que acudan a recrearse a estos lugares, a estar pendientes de las recomendaciones de los guardavidas, a no nadar cerca de los rompeolas, no descuidar a los menores y a guardar la sana distancia para evitar que el Covid-19 se sigan propagando.

Destacó que este fin de semana no se registró ningún incidente, sólo lesiones menores de personas que se han lastimado en la arena o jugando pelota, incluso no ha sido necesario pedir el servicio de ambulancia para trasladar a algún lesionado al hospital.

Son 15 guardavidas los que estarán resguardando estas vacaciones de verano la zona de playas, en un horario de 10:00 de la mañana a 18:00 horas.

Temen incremento de casos en vacaciones

Veracruz, Ver.- Contrario a los anteriores periodos vacacionales de verano que era esperado con entusiasmo por parte de los trabajadores del volante, este año no es así, pues temen que pueda incrementarse el número de contagios de Covid-19.

Mario Ortiz Martínez, presidente de la Coalición de Taxistas en Veracruz, hizo ver que de por si las cifras de contagios no están siendo nada positivas y las vacaciones de verano podrían agravar la situación sanitaria.

Reconoció que las temporadas de vacaciones representan una significativa derrama económica, sin embargo no desean que a costa de ello, lleguemos a los niveles vividos durante el año pasado.

"Yo pediría que todavía nos sacrifiquemos este periodo vacacional , que la gente no viva con tanta normalidad, que nos cuidemos mucho, claro que nos gustaría tener mayores ingresos, pero sería atentar contra nosotros mismos y no me parece correcto", dijo Ortiz Martínez.

Reconoció que la situación económica ha sido complicada para todos los sectores económicos, sin embargo, sería peligroso retomar las actividades cómo se hacían antes del confinamiento por el Covid-19.

Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

El líder taxista manifestó que es necesario que las personas tomen en cuenta el color del semáforo epidemiológico, ya que salir a las calles a realizar actividades sin tomar las medidas necesarias abona a que se incrementen más los casos de esta enfermedad.

Cierran parques en Córdoba

Córdoba,Ver.- Cierre de parques, reforzamiento de medidas sanitarias y la reducción del aforo en el transporte público son algunas de las medidas que lleva a cabo la Dirección de Salud municipal por el incremento de casos de Covid-19.

Advierten que es tal la situación que en una semana es posible que Córdoba cambie a semáforo epidemiológico a color naranja dio a conocer Israel Lara Gutiérrez, jefe del área de Salud.

Serán los parques 21 de mayo, San José, el Centenario, así como el parque del DIF los que a partir de hoy cierren sus puertas ante la proximidad de una tercera ola de contagios en este municipio.

Dijo que los retenes sanitarios en las entradas y salidas de la ciudad se realizarán al mismo tiempo con la revisión de autobuses y taxis en donde solo se permitirá 50 por ciento de cupo en el caso de los camiones.

En el caso de los autos de alquiler solo podrán transportar a 2 o 3 pasajeros como máximo y en ambos casos, el uso obligatorio de cubrebocas será primordial.

Comentó que en los operativos será el personal de Protección Civil, Policía y Tránsito municipal quienes sean los encargados de realizar las revisiones.

“Ya no podemos evitar la tercera ola, ya está en camino, pero podemos evitar que nos pegue tan fuerte, vamos a tener que sobrellevarla, por eso estamos tomando estas acciones preventivas”, expresó el jefe del área de Salud municipal.

Para evitar más contagios fueron cerrados espacios públicos en la ciudad / Foto: Jaime Ramírez | El Sol de Córdoba

El aumento de los casos positivos activos es real porque se ha tenido un alza considerable en la ciudad: “Hace un mes contábamos con 25 positivos activos, hoy tenemos cerca de 760 casos positivos activos, es más que obvio que estamos entrando ya en una tercera ola”, afirmó.

En lo que respecta a establecimientos como los gimnasios, comentó que serán supervisados para que cumplan con código Qr y con las medidas sanitarias pertinentes, el aforo para los comercios de entretenimiento y eventos masivos en de 50 por ciento y en los esenciales será del 100 por ciento hasta el momento.

Agregó que en los tianguis Carriles Santa Rita y el Pueblito, así como en el centro de la ciudad se incrementará el perifoneo.

“Mucha gente bajó la guardia, quizá pensaron que con la vacuna ya no debían usar cubrebocas, que podrían ir a fiestas, pero no, con la vacuna nos vamos a seguir contagiando, pero de una forma más leve, la vacuna es importante para que no se llegue a una intubación o al fallecimiento”, resaltó.

Con información de Jhennifer Renaud | El Sol de Córdoba