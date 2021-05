Cuidar qué se publica en redes, vital contra secuestros, aconsejan

Mantener un perfil bajo en redes sociales, no compartir información personal o familiar, avisar a un contacto de emergencia la ubicación en todo momento así como estar atentos a cualquier persona o vehículo sospechoso son algunas de las recomendaciones de Margory Lozano, estudiante del cuarto semestre de la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, para evitar ser víctima de un secuestro.

En el espacio de Víctor Murguía en AbcRadio Xalapa se le da participación a jóvenes. Ahí, Margory Lozano expuso que durante la presente administración federal se han presentado 3 mil 468 secuestros, que equivalen a cuatro secuestros al día, por lo que este delito dejó de ser lejano para las y los ciudadanos.

Dio a conocer que es fundamental no llamar tanto la atención, no sólo en las calles sino a través de las redes sociales donde muchas veces se publican datos como la ubicación en tiempo real o fotografías que dan a compras, viajes o posesiones que pueden atraer a los delincuentes. “Hay que hacerse cargo de lo que publicamos en las redes sociales (...) no hay que proporcionar información personal a desconocidos”.

La universitaria xalapeña apuntó que otra recomendación importante es distribuir los ingresos propios y familiares entre varias cuentas bancarias, esto para que en caso de ser víctima de un delito no se comprometa el patrimonio.

Reconoció que las y los jóvenes son un sector muy vulnerable a este tipo de delitos, sobre todo cuando les gana el deseo de ser libres y no se detienen a pensar en los riesgos que corren. Por ello, expuso que aunque no está mal salir a divertirse, hay que hacerlo siempre tomando las medidas y dimensionando la situación. “Uno de los puntos fundamentales es mantener informado a alguien de confianza con nuestra ubicación. Ya no hay pretexto, la mayoría de loa gente tiene un teléfono celular o puede pedir uno a alguien cercano para avisar en dónde estás y a qué hora vas a llegar”, dijo.

En caso de que se haga uso del transporte público, señaló, es fundamental anotar y compartir los datos como número de placas, número de unidad y en caso de saberse el nombre del chofer con el que se va viajando.

Durante su participación también recomendó que se busque cambiar de rutas u horarios durante los traslados de casa al trabajo o la escuela, esto a pesar de que el camino sea el mismo. También hizo un llamado a no hacer uso de distractores como música o ir viendo el celular durante los desplazamientos a pie. “De verdad es necesario ir atentos a este tipo de cosas”, dijo.

TEN CUIDADO CON ESTOS SECUESTROS

Margory Lozano expuso que, aunque hay muchos tipos de secuestros y que en fechas recientes han ido surgiendo más; estos son los nueve tipos de secuestros más importantes.

El primero de ellos, explicó, es el secuestro con fines de extorsión, en el cual se exige una suma de dinero. Este tipo de delito es el más común.

También está el secuestro con fines políticos e ideológicos que cuando desaparece un periodista o algún político y el secuestro entre grupos delictivos o dentro de ellos, al que se le denomina “ajuste de cuentas”.

Otra modalidad es el secuestro vinculado a disputas familiares o domésticas que de manera cotidiana se conoce como el rapto y el secuestro simulado o fraudulento en el que la víctima actúa sola o con otros para obtener un beneficio material o de otro tipo.

Un delito que ha ido a la alza, explica la estudiante, es el secuestro con fines de explotación sexual, conocido como “trata de blancas” que actualmente no sólo es contra mujeres sino también contra varones y en personas de todas las edades. “No hay que ignorar que secuestro, como el resto de los delitos están en constante evolución. Desafortunadamente también los secuestros van tomando como distintos rumbos o actualizando”, dijo.

Otros tipos de secuestro que ha ido a la alza, señala, es el secuestros exprés en el que la víctima es privada de su libertad durante un período corto para una ganancia financiera o el secuestro virtual, en el que inicialmente no hay ningún secuestro, pero se exige un pago.

Por último, advierte, está la venta de la víctima de secuestro a otro grupo y que puede ser conocida como tráfico de personas. “No hay nada más nueve, hay muchísimos más, pero son los más sonados”.