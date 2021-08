¡Cuídate! Hospitales de Xalapa, casi al límite

La subdirectora de Salud del Ayuntamiento de Xalapa, Flor Patricia del Ángel Aguilar, advirtió que la ocupación hospitalaria en la ciudad está a punto de llegar a su límite y que, de toda la pandemia, es ahora donde se está teniendo la mayor cifra de contagios de Covid-19.

“La ocupación hospitalaria está a punto de llegar a su límite y cómo administración qué seguimos haciendo, más allá de hacer los exhortos y las invitaciones para que todos cumplan con lo que la Gaceta Municipal ha determinado, nosotros seguimos entregando cubrebocas, haciendo recorridos, checando que las entidades económicas sigan aplicando lo que se ha indicado, que no permitan que se rebasen los porcentajes permitidos para la realización de las tareas”, dijo.

Además, se hace énfasis en que no se permita el acceso a las personas sin cubrebocas, pero remarcó que esta es una situación casi personal.

“Se hacen las invitaciones, se hacen los exhortos y cada poblador es el responsable de hacer o no caso, creo que son claras las medidas que se deben cumplir para evitar más contagios; uno podría hacerlo, podría estar observando los decretos, estar insistiendo respecto de lo que se tiene que hacer, pero si la población no lo acata enfrentaremos graves problemas como ya lo estamos viendo”.

Reiteró que la situación es complicada dado que, aunque durante este año y medio de pandemia se vivieron circunstancias difíciles, en este momento se están viendo las mayores cifras de contagio para la ciudad.

Agregó que el que haya porcentaje importante de la población que está vacunada, le ha dado una falsa confianza “de decir no tengo ya ningún riesgo porque si estoy vacunado no me pasará nada, ojo, la población tiene que seguir sobre las medidas indispensables que podrá protegerlo, utilizar el cubrebocas adecuadamente, guardar una distancia importante y ventilar todos sus espacios”.

Enfatizó en que se debe seguir insistiendo en que, si la población no actúa junta, “no se va a poder” salir de esta crisis sanitaria.