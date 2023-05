Cuitláhuac critica a "falsas feministas" que señalan a su gobierno por "revanchismo"

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez rechazó haber emitido un discurso de odio en contra de la asociación civil Equifonía, pero criticó a quienes llamó “falsas feministas” que han guardaron silencio en pasadas administraciones por casos de violencia contra las mujeres.

En conferencia de prensa de este martes respondió al posicionamiento en el que afirmaron que el mandatario difunde un discurso de odio y pone en riesgo a quienes integran la asociación.

El mandatario estatal dijo que las falsas feministas son “las politólogas que aspiran a cargos públicos y con tal de atraer medios declaran y sobre todo en contra nuestra diciendo el gobierno feminicida y no sé qué cosas más y cuando nosotros señalamos y damos con un feminicida y lo ponemos en la cárcel, entonces dicen 'ah, no, se trata de una cuestión política, es este revanchismo político’, como es el caso de Rogelio”.

Volvió a referirse al caso del ex secretario de Gobierno, Rogelio N por haber incurrido en violencia contra su ex pareja y reiteró que hay feministas que no se han pronunciado al respecto.

“Discurso de odio, por Dios o sea, ¿cómo va a ser discurso de odio? Si lo que estamos haciendo es que se hable del tema de los jueces que protegen a feminicidas, ¿cuál es el discurso de odio? yo respeto mucho su opinión, pero yo pienso que debemos hacer equipo de denunciar a los jueces que andan liberando feminicidas a golpeadores de mujeres ”, abundó.

El mandatario estatal volvió a cuestionar si Equifonía habló de Rogelio N, y reiteró que "sí vio a las verdaderas feministas" quienes mencionaron su nombre y no ahora sino cuando fue secretario de Gobierno.

“Yo me disculpo si se entendió como ofensa, lenguaje de odio, me disculpo si es así se te entendió, pero yo vuelvo a insistir hagamos equipo contra los jueces que andan liberando feminicidas es muy importante, estamos poniendo ante la ley a 54 con corte al año pasado responsables de feminicidios”, agregó.

¿Qué dijo Equifonía en respuesta a las declaraciones del Gobernador?

Ayer la asociación civil Equifonía dijo en respuesta a las declaraciones hechas por el Gobernador del Estado de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, en conferencia de prensa, que son graves las manifestaciones que el Gobernador hace en contra de Equifonía, al ser una organización feminista integrada por mujeres veracruzanas con pleno derecho a la libre asociación para la defensa de los derechos de las mujeres y las

niñas.

"En sus declaraciones públicas, el Gobernador intenta condicionar el derecho a la organización, asociación y libre expresión, y establecer cuáles son, a su juicio, las obligaciones que debemos cumplir las organizaciones. Olvida que como representante del Estado está obligado a respetar la autonomía que rige a las organizaciones civiles legalmente constituidas".

Agregó que el señalamiento que realizó en contra de su trabajo como Organización es alarmante, ya que difunde un discurso de odio que coloca en riesgo quienes integran Equifonía; "es un acto intimidatorio en contra de nuestro trabajo, lo cual es muy grave considerando la investidura que él representa".

Además, al señalar que él sí “está trabajando con las verdaderas feministas”, es una descalificación directa a las feministas que son una voz crítica sobre las políticas de gobierno que vulneran los derechos de las mujeres y las niñas.

"Esto supone un acto de violencia política en contra de nosotras. A lo largo de estos 13 años de trabajo, siempre hemos defendido nuestra autonomía y compromiso con las mujeres y las niñas veracruzanas. Creemos en la colaboración interinstitucional y el diálogo propositivo con los tres ámbitos de gobierno".