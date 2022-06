Atención a Migrantes debe confirmar si había veracruzanos en el tráiler encontrado en Texas: Gobernador

El gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez dio a conocer que la Dirección de Atención a Migrantes del Estado se encuentra a la espera de la información oficial sobre la posibilidad de que haya veracruzanos fallecidos dentro del tráiler en Texas, en el que hasta el suman 53 personas las que perdieron la vida.

"Nosotros queremos la información oficial. En el momento en que nos la den, vamos a actuar en apoyo a las familias veracruzanas que pudieran estar en eso. Es triste, mis condolencias anticipadas a todas las familias de las personas que fallecieron", expuso.

En conferencia de prensa manifestó que se tiene el reporte de cinco personas veracruzanas reportadas como desaparecidas; sin embargo, no se ha confirmado que se encuentren entre las víctimas de este hecho.

“Todos los migrantes, de todos los países, pero sobre todo los de México y Veracruz salen en busca de oportunidades de trabajo y cuando lo logran no se olvidan de su país de origen, toda vez que siguen enviando parte de lo que ganan a sus familiares a México. Coincidió en que se trata de una labor heroica, tal como lo dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador, son los héroes desconocidos para sacar adelante a su familia”, dijo.

De manera inicial, el pasado 27 de junio se localizaron 46 personas sin vida y otras 16 con daños graves de salud, dentro del tráiler en Texas.

Lamentablemente de los trasladados a los hospitales fallecieron siete más, lo que eleva la cifra a 53 muertos en total.

Respeto a las acciones internas de Morena

En otro tema, el mandatario estatal afirmó que es y será respetuoso de la vida interna de todos los partidos, en especial de Morena, por lo que como titular del Ejecutivo del Estado no interviene en las decisiones y acciones de esa fuerza política.

El mandatario Cuitláhuac García Jiménez afirmó que es y será respetuoso de la vida interna de todos los partidos, en especial de Morena/Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

“He sido muy cuidadoso de expresarme con respeto, no solo al partido donde provengo, sino a todos, no he denigrado a ningún dirigente de otro partido, me mantendré respetuoso. Soy militante de Morena, participaré los domingos o los días que no me ocupe el gobierno, mis horas libres las puedo ocupar para leer, ver cine, películas por internet y también lo que sucede en el partido, estoy muy atento en lo que pasa a nivel nacional”, expresó.

Adelantó que un domingo, en su tiempo libre, realizará un pronunciamiento personal con relación a los aspirantes y el proceso electoral del 2024, sin desviar recursos públicos.

“Les anticipo, sí me interesa lo que está haciendo a nivel nacional las perspectivas de nuestro movimiento, en un fin de semana haré un posicionamiento, en una plaza pública, en un domingo libre, de manera personal, como miembro del partido que me postuló, yo no hablo por el partido, eso que lo haga el dirigente o los dirigentes nacionales. No solo hay renovación en Morena, sino también se habla mucho de los que podrían ser los candidatos o candidata en 2024, yo quiero comunicar a todos los que hacemos la política mi postura, hacerla pública, para dejarlo en claro”, comentó.

Manifestó que tanto él como el resto de los integrantes de la administración estatal están en libertad de acudir a eventos partidistas en sus tiempos libres, sin distraerse de su responsabilidad en el gobierno y sin utilizar recursos o bienes públicos.

¿Cómo va Veracruz en casos de Covid-19?

El mandatario estatal confirmó que en las últimas dos semanas incrementó el número de casos positivos a Covid-19 y se registraron tres decesos por esta causa.

Detalló que los decesos ocurrieron en tres adultos mayores, quienes padecían algunas otras enfermedades, lo que complicó su estado de salud y causó su deceso.

“Veníamos con un récord de cero fallecimientos, pero en estas últimas dos semanas hemos tenido tres, y tristemente gente que no se vacunó, adultos mayores, los tres con enfermedades crónicas”, comentó.

Cuitláhuac García confirmó que en las últimas dos semanas incrementó el número de casos positivos a Covid-19 / Foto ilustrativa: Martín Zetina | Cuartoscuro

Ante ello, realizó un llamado a la población a vacunarse, especialmente a los niños de 5 a 11 años, al ser el sector de la población a los que les corresponde la vacunación en este momento, y pidió a los rezagados acudir a inocularse.

“La pandemia salió de su etapa crítica, sí tenemos contagios, pero no están hospitalizados. Hoy nos preocupa más que no se vacunen. increíblemente muchos adultos no quieren vacunarse y siguen usando el dióxido de cloro como una opción para reducir el riesgo de contagio, pero las recomendaciones de las autoridades sanitarias son recurrir a la vacunación que ha salvado muchas vidas”, agregó.