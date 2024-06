“No es el único problema que tengo que atender”: Gobernador sobre hechos en Totalco

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez afirmó que en su gobierno no se reprime ni se toleran excesos, pero dijo que no es el único problema que tiene que atender al ser cuestionado sobre si acudirá a la localidad donde ha habido múltiples manifestaciones.

En conferencia de prensa dijo que en lo ocurrido en Totalco serán las fiscalías generales de la República y del estado, las que determinen lo conducente, aunque reconoció que los hechos en los que incurrieron los elementos de la Fuerza Civil no podían tolerarse más.

¿Qué dijo Cuitláhuac García Jiménez sobre la desaparición de la Fuerza Civil?

Te puede interesar: Habitantes mantienen bloqueo en Totalco; protesta podría trasladarse a Xalapa

“(…) Ya no podría estar operando así (la corporación) es una medida fuerte, determinante, me preguntaban si ameritaba eso y dije que sí, ya lo dije no solamente no hemos tolerado ninguna de esas actuaciones (…) hay límites y había que actuar de manera determinante. A mi me dieron un chincharrazo en el pecho, yo no me quejé, fue una represión y estaban los mandos de Fuerza Civil (…) uno de ellos son los que nos dieron duro a los maestros, nadie se acercó a negociar con nosotros y yo no actué en venganza cuando llegué aquí”.

Local "Solo defendíamos el agua": habitantes de Totalco insisten en salida de empresa de Perote [Video]

Dijo que la desaparición de la corporación fue por la reiteración de hechos que deben ser investigados y que lo llevaron a decir “hasta aquí, no más, independiente de si hay acusados o no hay acusados, es una corporación que tiene que extinguirse por otro tipo de organización y en eso estamos trabajando, que impida que cuatro o cinco veces esté sucediendo esto”.

Reiteró, que se trata de una convicción y determinación, porque en su gobierno no reprimen ni toleran excesos.

“Y por eso la determinación, es un mensaje claro y eso significa revisar actuaciones protocolarias y es de las instrucciones que hoy si, que se haga una revisión de las actuaciones protocolarias, que en el CEIS (Centro de Estudios e Investigación en Seguridad) se revisen cómo se están dando”.

Expuso que se debe revisar por qué se llegan a “escapar” estas situaciones, pero destacó que en asuntos internos de la Secretaría de Seguridad Pública se lleva 50 sanciones sobre otros hechos como faltas administrativas contra policías estatal y de la Fuerza Civil.

Reconoció que los hechos en los que incurrieron los elementos de la Fuerza Civil no podían tolerarse más | Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

Sostuvo que viene un cambio de gobierno y ya no tendrá ese legado, por lo que la próxima administración podrá fortalecer la nueva organización que se le proponga con otros mandos y los más destacados.

García Jiménez reiteró que son los más interesados en que esa situación se aclare y que se apegarán a las determinaciones que hagan las fiscalías.

“Nosotros hemos pedido que sean las fiscalías las que lleven a cabo las investigaciones. Ellos son los que van a informar, nosotros vamos a colaborar plenamente, nosotros hemos dejado muy claro que no toleramos ningún exceso, ya las fiscalías sobre todo la Fiscalía General del Estado ha hecho determinaciones judiciales en estos casos y por eso nos remitimos a que ellos, los que son encargados de estas investigaciones judiciales las lleven a cabo a fondo”.

Desde su puesta en marcha surgieron varias quejas y denuncias ciudadanas en su contra | Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

Retención del alcalde de Perote

El gobernador dijo que el alcalde de Perote Delfino Ortega ya no está retenido y que ellos buscaron que se negociara la privación ilegal de la libertad del edil.

“Incluso hasta recibí un oficio, nosotros lo que instamos es a que vayamos dándole curso a la solución de este conflicto y exhortamos a la población a entablar las mesas de diálogo de manera ordenada y que no caigamos en este tipo de provocaciones, que no se sigan cometiendo otros delitos”.

Sostuvo que se logró su liberación y dijo que, aunque algunos regidores de Perote le enviaron un oficio para pedir su intervención, él no es la instancia que investiga.

El alcalde de Perote, Delfino Ortega Martínez, se encuentra desde ayer con los manifestantes y en entrevista dijo que no está retenido | Foto: Ricardo Martínez | Diario de Xalapa

“Yo no soy la instancia que investiga o determina si hay delito ahí, yo los conmino a que se dirijan a la Fiscalía General del Estado a interponer la denuncia, porque recibí el oficio de parte de unos integrantes del ayuntamiento, no todos, como tres regidores planteando esa situación”.

Otra de las peticiones fue que se otorgue seguridad, añadió, por lo que la SEDENA y Guardia Nacional están a cargo de ello.

-¿Usted no acudirá?

-Vuelvo a insistir, este es el posicionamiento y esto es muy importante sobre todo en el tema de las competencias de cada quien, en nuestra competencia estamos haciendo lo que nos corresponde (…) no crean que es el único problema que tenemos que atender.

Apoyo a las familias

García Jiménez expuso que su administración mantiene comunicación y que está apoyando a la familia de los dos hombres asesinados durante el desalojo en Totalco.

“Hemos estados en la atención con ellos, hemos hecho acuerdos y los vamos a apoyar, independientemente de las resoluciones judiciales estamos en eso y apoyándolos, sin duda alguna. Lamentamos mucho eso y vamos a apoyar, nos corresponde apoyar y así lo vamos a hacer”.

Celebra decomiso de armamento

En otro tema, García Jiménez dijo que en operativo coordinado, las fuerzas de los tres órdenes de gobierno en la zona conurbada de Veracruz ubicaron y aseguraron un inmueble donde se presume hay más de doscientas armas largas.

“Estamos hablando de la confiscación probablemente más importante de armas largas contra la delincuencia organizada es en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río y ya está interviniendo la Fiscalía General de la República, la cual hará la confirmación de la información preliminar”.

Gracias a coordinación, fuerzas de seguridad, logran aseguramiento de inmueble con un arsenal en Veracruz



* La acción permitió a los uniformados asestar uno de los golpes más fuertes a la Delincuencia Organizada en Veracruzhttps://t.co/azT1gLx1I8 — SSP Veracruz (@SP_Veracruz) June 25, 2024

Refirió que desde que se tuvo la información sobre el hallazgo de este armamento, se han encargado de resguardar el perímetro elementos de la Secretaría de Marina, de la Defensa Nacional y de Seguridad Pública estatal.

“Corresponde hacer un reconocimiento al trabajo de inteligencia de las fuerzas coordinadas de los tres órdenes de gobierno porque de eso luego no se habla, de estos logros de los trabajos que se vienen realizando diario desde la mesa de Construcción de la paz. Es de los más importantes que se hayan dado en Veracruz”.

Mantente informado de este y más temas en nuestro canal de YouTube ⬇️