Gobernador asegura atender incendio en Cosautlán; quienes bloquean son priístas, dice

El gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez aseguró que se logró un acuerdo con pobladores de Cosautlán de Carvajal e Ixhuacán de los Reyes para atender el incendio que se registra en Barranca Grande.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal justificó la llegada de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública al bloqueo de habitantes, quienes cerraron la carretera Coatepec-Xalapa como demanda de apoyo para erradicar el incendio.

Ante ello, García Jiménez señaló que fueron necesarios los elementos de seguridad, debido a la afectación hacia la población.

¿Qué dijo Cuitláhuac García Jiménez sobre los bloqueos de pobladores de Cosautlán de Carvajal e Ixhuacán de los Reyes?

"Se les dijo: vamos a dialogar primero, pero no tienen razón, no es gente allá, traen otro interés, ¿Por qué bloquear la entrada?, sin razón, ¿Qué hace un grupo priísta bloqueando la entrada, no tiene nada que ver?", dijo.

Ante ello, afirmó que se llegó a un acuerdo para el combate del incendio y está por llegar una aeronave militar.

“El acuerdo fue que desde el lado de Veracruz se combata el incendio de Barranca Grande por esa zona y desde Puebla informarle a la población que hay combate aéreo, pero la decisión fue que también de una vez ataquemos de este lado, lamentablemente cuando llevamos las brigadas fueron bloqueadas”, expresó.

Consideró que existe un riesgo de que este incendio pase a Ixhuacán de los Reyes, por lo que hay combatientes en la zona.

Destacó que serán cinco las aeronaves dedicadas al combate del incendio, a fin de lograr su pronta extinción.

Sin embargo, sostuvo su crítica a quienes mantienen cerradas las válvulas en la presa Los Colibríes en Quimixtlán, en Puebla y los bloqueos que se han realizado en las vialidades que conectan a Xalapa y Coatepec.

Cuestionó cuál es el fin de este tipo de protestas, por lo que consideró que puede tener un fin “politiquero”, pues afectan incluso la llegada de los combatientes a la zona del incendio.

García Jiménez reconoció que los policías estatales fueron enviados para desbloquear las vialidades que comunican a Xalapa y Coatepec.

Destacó que una aeronave de la Sedena está por incluirse en las acciones de combate de este incendio, pues en días anteriores el combate se hacía desde el estado de Puebla.

Finalmente, aseveró que este incendio tiene un 70 por ciento de control y 50 por ciento de liquidación.