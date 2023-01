Habrá reunión de Conago para analizar reglamentos; Cuitláhuac suspende su aportación anual

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez dio a conocer que, tras un encuentro entre los gobernadores en Ciudad de México con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, se determinó una reunión el próximo 5 de febrero en la ciudad de Querétaro, en donde se busca cambiar los reglamentos de la Comisión Nacional de Gobernadores (CONAGO).

“Ahí nos planteamos qué vamos a hacer con la CONAGO porque se nos solicitó por oficio la aportación a la Conago que se sostiene por una aportación de los gobiernos estatales para que opere, que tenga un edificio y el personal que es mínimo, tiene personal y yo contesté ese oficio diciéndoles que ya no daría esa aportación si no se cambiaban las formas reglamentarias que tiene”.

¿Qué dijo sobre el presidente en turno de la CONAGO?

Y es que señaló que actualmente no se exige al presidente de la CONAGO en turno, sino que hay una lista para quien la presidirá en los siguientes años.

En conferencia de prensa señaló que es urgente cambiar las reglas del juego y permitir que los actuales mandatarios estatales y jefa de gobierno tengan la oportunidad de elegir al nuevo presidente de la misma, pues hay una lista que se elaboró desde la implementación de este organismo hasta el 2050.

Explicó que de acuerdo a la lista que se tiene la CONAGO debería estar presidida por el gobernador de Oaxaca y se tendría que entregar al de Estado de México, quien deja el cargo este mismo año, por lo que se debe aprovechar esta coyuntura.

“Aprovechamos esta coyuntura, por eso el momento idóneo es este y decir tengamos una reunión para nombrar nosotros, por voto, al nuevo presidente de la CONAGO, gobernadores, gobernadoras y jefa de gobierno, los 32 y le solicitamos al secretario de Gobernación que hablara con el secretario técnico para que se diera tramite y acordamos que nos vamos a reunir el 5 de febrero en Querétaro, y el tema va a ser el presidente y cambio de reglamentación”.

Precisó que la aportación que se hace varía entre los 600 mil y un millón de pesos por entidad de forma anual, incluso dio a conocer que Veracruz aportaba un millón de pesos y lo bajó a 670 mil pesos.

“Yo tengo que dar cuenta a los veracruzanos y si ahí no había este tipo de acuerdos, que para mí se me hacía un gasto grande, le bajamos, la última petición que llegó fue de 600 y tanto mil pesos y dije que no, hasta que se aclare qué pasó con mi propuesta formal para que apareciera en la minuta y en la próxima reunión formal en los puntos a tratar la reglamentación que tenía que cambiarse para que fuera por elección ya sea mayoría de votos o mayoría calificada”, abundó.