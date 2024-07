En pasada administración se pagaban “moches” para evitar detenciones: Gobernador

El gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez aseguró que en la pasada administración, cuando Jorge “N” estaba al frente de la Fiscalía General del Estado se recibían “moches” de 80 mil pesos de parte de personas que buscaban evitar ser detenidas.

En conferencia de prensa, acusó que en el pasado gobierno, a cargo del panista Miguel Ángel Yunes Linares, se aplicaban actos de corrupción, además de que no existía libertad de expresión.

Ante medios de comunicación, afirmó que el responsable de realizar las acciones de corrupción era Marcos Even “N”, extitular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, quien se encuentra prófugo de la justicia al ser investigado por la Fiscalía General del Estado (FGE) por el presunto delito de la privación ilegal de la libertad y actos de corrupción.

¿Qué dijo Cuitláhuac García Jiménez sobre el actuar de policías municipales y estatales?

El gobernador fue cuestionado sobre el actuar de policías municipales y estatales, a quienes se les acusa de presuntos actos de corrupción en casos de detenciones.

Al respecto, manifestó que todos los casos que son denunciados por actos de corrupción son investigados para determinar responsabilidades de los elementos de seguridad.

En torno a ello, se refirió al exfiscal General del Estado, Jorge “N”, a quien acusó de “empolvar” las investigaciones y guardarlas “debajo de la mesa”.

“Ahí se quedaban estancados (los casos), ahora no, ahora se investigan, ahora se toman acciones, no lo olvidemos, de eso ya no quieren acordarse, pero antes en la Fiscalía era guardar carpetas y andar cobrando, ya lo he dicho, en la Fiscalía, se sabía que, si no querías que un asunto saliera, pues 80 mil pesos el ‘moche’, al grado tal que cuando llegó la actual fiscal le dijo a unos ministeriales que revisaran las carpetas que tenía guardadas y empolvadas”, expuso.

Relató que una de las carpetas tenía elementos para aplicar una orden de aprehensión, por lo que se acudió al domicilio de la persona en Xalapa para aplicar la detención; sin embargo, la persona, plenamente identificada, señaló que había “arreglado el caso con un moche, por lo que se aplicó doble delito, por soborno y por los actos señalados”.

“Saben quién operaba eso, Marcos Even, él era el que operaba esos moches, pero de eso nadie dice nada, él es prófugo de la justicia, tiene órdenes de aprehensión, la Fiscalía cuando lo encuentre lo va a requerir, es muy hábil en darse a la fuga, pero se sabe que tiene estas órdenes de aprehensión, antes esos temas no se tocaban en una conferencia de prensa”, argumentó.

Además, el gobernador mencionó que su actuar no puede ser comparado con las pasadas administraciones porque “siempre ha estado ante los medios”.

“El que nada debe nada teme, tenemos que hablar, somos personajes públicos, tal vez se vale enojar, pero el derecho de la libertad de prensa, del ejercicio del periodismo se ha garantizado en este gobierno”, agregó.

