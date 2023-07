“Seguiré hablando de la candidata del señor X”: Cuitláhuac sobre Xóchitl Gálvez

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez dijo que esperará lo que legalmente corresponda, aunque hasta ahora no ha recibido ninguna denuncia ni advertencia de ninguna autoridad luego de que la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez Ruiz señalara que procederá legalmente en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador y de él por difundir información presuntamente falsa relacionada con los contratos de sus empresas con particulares y administraciones gubernamentales.

En conferencia de prensa desde Palacio de Gobierno señaló que seguirá hablando de la “candidata del señor X”, porque es importante “y tenemos que hablar de eso bastante”.

Asimismo, exhortó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) a que revise la información que circula en redes sociales al respecto, pues subrayó que hay evasión fiscal y ese delito se castiga con cárcel.

¿Qué dijo Cuitláhuac García Jiménez sobre las declaraciones de Xóchitl Gálvez Ruiz?

“A mí el INE no me ha dicho nada, me enteré que la senadora Xóchitl Gálvez con un lenguaje muy majadero, no le voy a contestar en los mismos tonos, que me disculpe, no me llevo así y que me va a acusar, bueno, adelante, está en su derecho de denunciar, no tengo ningún problema”.

Expuso que fue pública la información y que tomó de las redes sociales donde él mismo lo publicó después.

Refirió que no tiene denuncia ni advertencia del Instituto Nacional Electoral (INE) al respecto, por lo que su actuación dependerá de si recibe alguna notificación o no.

“Yo he cuidado mucho de no mencionarla porque sé que ella es así, es intempestiva, se dirige con majaderías, con groserías y no me voy a rebajar a ese nivel, prefiero llevar la tónica de un cuestionamiento argumentativo, político”.

Insistió en que es muy grave lo que ha sucedido porque la también aspirante a la coordinación nacional del Frente Amplio por México, integrado por el PRI, PAN y PRD, ha reconocido que es real la información sobre sus empresas y los contratos millonarios que obtuvo cuando era funcionaria y que circula en redes sociales.

“No lo negó, por lo tanto, se dan por ciertos. Ella era funcionaria de alto nivel, era lo que equivale a una alcaldesa de la delegación Hidalgo de la Ciudad de México, y que es una de las alcaldías donde hay un plus valor a cualquier negocio, porque es la zona más rica o donde viven algunos de los más ricos del país, de ese nivel es esa alcaldía y ella era delegada de Miguel Hidalgo cuando se dan esos contratos millonarios”.

Por ello, consideró que se debe investigar qué hay detrás de ello, “porque si de un particular te escandalizas cuando obtiene contratos, imagínate de una funcionaria de alto nivel que obtiene contratos millonarios sus empresas y es lo mismo que nosotros hemos venido señalando a esta cúpula de el PAN en la Ciudad de México que se dedicaron a los negocios cuando eran alcaldes”.

Refirió que ahora hay un “cartel inmobiliario” acusado y con delitos comprobados en la cárcel por esa situación y las empresas de la senadora obtuvieron contratos con empresas inmobiliarias también.

“Eso es gravísimo, pero lo grave es que ella lo reconoce, no lo niega, no dice no es cierto, no son mis empresas, no son mis contratos, no, lo que señala es por qué se hacen públicos, por qué mi negocio corrupto que estaba oculto ahora se da cuenta en honor a la transparencia de lo que tenía detrás, entonces entendemos claramente su postura de molestia, de majadería, porque no tiene otros argumentos más que esos porque no ha explicado cómo obtuvo esos contratos al amparo del poder”.