Cuitláhuac García inunda de lonas para presumir lo que no tiene, logros: Dunyaska

Xalapa, Ver.- La diputada federal por el Distrito XII de Veracruz, Mariana Dunyaska García Rojas, criticó el Segundo Año de Labores de Cuitláhuac García Jiménez porque presume en lonas los logros, pero los beneficios no llegan a la población.

“El gobernador de Veracruz presume durante todo su segundo informe inversiones a obras, mencionando que sólo se pudo lograr gracias a la 'austeridad'. ¿A qué austeridad Gobernador? ¿La que le quita la mitad de los recursos al CONAVIM? ¿El que se queda y no aclara el destino de 3mil 900 millones de pesos en materia de Fideicomisos?

Local La 4T es palpable; estamos cumpliendo: Gobernador

¿El que pone al Estado en el segundo lugar nacional en materia de subejercicios? ¿El que no peleó por la reducción total de 19 mil millones de pesos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021? Presume obras siendo la mayoría provenientes de la Federación y no del estado, mientras abandona todas las demás necesidades de los veracruzanos.

Dijo que el mandatario presume una inversión supuestamente de 1,391 mdp en infraestructura educativa, mientras que festejan que se 'acabó' la Reforma Educativa,".

"¿Alguien ya le avisó al Gobernador que esa decisión también eliminó la Ley de Infraestructura Educativa? ¿Cómo podemos saber que las obras realizadas verdaderamente cumplen con lo mínimo necesario en materia de seguridad y calidad? ¿Cómo presume obra en infraestructura educativa, cuando su administración presenta acusaciones de posibles desvíos de recursos por 6 millones 213 mil pesos en el programa de Escuelas al Cien?".

Lamentó que García Jiménez se enfoque en logros de su administración, pero no mencionan toda la serie de omisiones que enfrenta como: el veto a la armonización de las leyes de paridad, el endeudamiento del Estado por más de 41 mil mdp, el aumento de la violencia de género con 529 casos, aún con la reclasificación que hizo la Fiscal al delito de feminicidio, la escalada de violencia, las más de 5 mil muertes por Covid-19 en el Estado.

Una serie de problemas que dejan en claro el desgobierno que representa el gobernador

Y no podemos olvidar la lamentable situación del asesinato de la Alcaldesa Florisel Ríos Delfín, aseguró. "Ya que para el Gobernador Cuitláhuac García, que presume de mejoras en seguridad, pero no toma ni un momento para habar de la grave situación de feminicidios, donde Veracruz ocupa el deshonroso segundo lugar a nivel nacional. Para el Gobernador, que presume de paritario, las mujeres y la violencia que sufrimos no somos prioridad”.

→ RECIBE LAS NOTICIAS MÁS IMPORTANTES, ALERTAS, REPORTAJES E HISTORIAS EN TU CELULAR, ¡CON UN SOLO CLIC!

Cuitláhuac García Jiménez / Foto: Cortesía | Gobierno del Estado

La legisladora le recordó a Cuitláhuac García Jiménez que su jefe no es el presidente Andrés Manuel López Obrador, sino los veracruzanos que no sólo están hartos de la falta de resultados, "sino de un gobernador que prefiere mal gastar recursos inundando al Estado con lonas presumiendo lo que la ciudadanía no ve: logros”