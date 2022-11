Asegura gobernador que no pedirá licencia a su cargo; considera es muy prematuro

El gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez rechazó tener contemplado solicitar licencia al cargo para el que fue electo por el periodo 2018-2024.

En conferencia de prensa fue cuestionado sobre su posible solicitud de licencia como gobernador constitucional de Veracruz para presuntamente sumarse a la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de la Ciudad de México.

Al respecto, el mandatario aclaró que no se va en este momento, pues considera que es muy prematuro el pedir licencia para sumarse a una campaña con miras a la sucesión presidencial en el 2024.

"No, cómo creen. No, si todavía no están las campañas, número uno, no, no pienso pedir licencia, yo aquí ya lo había expresado, que me lo pregunten en diciembre del 2023, pero mi deseo es continuar con esta responsabilidad, es muy importante, va a haber de aquí a diciembre de 2023 muchas expresiones político-partidistas a favor de un posible candidato o posible candidata", expuso.

¿En qué momento podría pedir licencia Cuitláhuac García Jiménez?

Sin embargo, dejó entrever la posibilidad de que el año próximo, por el mes de diciembre, podría solicitar licencia para irse a campaña con la jefa de la Ciudad de México, lo cual, dependerá de las encuestas de su partido, para definir al abanderado.

Manifestó que de aquí a diciembre del 2023 habrá muchas expresiones partidistas a favor de todas las corcholatas presidenciables, entre ellos Claudia Sheinbaum, por lo que tendrán que esperar para saber quién será el candidato.

“Nosotros vamos a estar tranquilos, vamos a estar aquí. (El candidato) va a ser por encuesta, lo va a decidir el pueblo de quién será el candidato o candidata a la presidencia al 2024, y eso nos da tranquilidad, es una forma diferente de practicar en la democracia participativa. En el camino va a haber quien defina sus preferencias y está bien, es bueno, porque ya no hay tapados y tapadas; hablar de cara a la gente para que sean nominados de diferentes maneras, quizá no las oficiales todavía, pero que ya empiezan a hacer un plan preponderante en esa ruta”, expresó.

En su opinión, toda persona tiene derecho a promoverse, sin embargo, aclaró que deben ser cuidadosos de la ley electoral para no incurrir en delitos que se sancionan, incluso, con la posibilidad de no competir.

Sin embargo, refirió que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador ha pedido tranquilidad porque los candidatos se elegirán por encuesta, por lo que serán los militantes quienes decidan al candidato o candidata de Morena para la presidencia de la República en el 2024.

García Jiménez mencionó que ha tenido reuniones privadas con algunos de sus correligionarios de partido y les ha expresado que se tienen que impulsar las encuestas.

"Aquí en Veracruz más que el tema sucesorio nos interesa mucho la reforma electoral, que insisto, no es desaparecer al INE, sino transformarlo y, para mí fue bastante halagador ver a Fox (en la protesta de este domingo) que decía ratas, que decía que iba a sacar al PRI del gobierno y los vimos juntitos", comentó.

Finalmente, manifestó que el expresidente Vicente Fox confesó haber cometido fraude para impedir que Andrés Manuel López Obrador llegara a la presidencia, "le valió el INE".