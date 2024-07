"Yo al show no me presto, tiene adicción a la mentira": responde Gobernador a Yunes Linares

"Es puro show, ya la gente los conoce muy bien yo creo que tiene una adicción a la mentira", dijo el gobernador Cuitláhuac García Jiménez sobre Miguel Ángel Yunes Linares, ex gobernador y senador suplente electo y las dos denuncias que puso en su contra en la Fiscalía General del Estado (FGE).

En conferencia de prensa de este lunes sostuvo que es su forma de actuar, lanzar amenazas, por lo que le pidió que se "relaje", pues el pueblo es el que manda.

¿Qué dijo Cuitláhuac García Jiménez sobre las denuncias en su contra presentadas por Miguel Ángel Yunes Linares?

"Pero ya la gente sabe muy bien que tiene cola larga que le pisen, y en lugar de atender las cuestiones de procuración de justicia que salen porque tienen cola larga que les pisen, su estrategia fue cubrirse con los cargos que tienen para después decir que es persecución política".

García Jiménez remarcó que no va a caer en ese show y les pidió que atiendan lo que deben si no tiene nada que temer, respecto a las denuncias que hay contra su hijo y senador electo, Miguel Ángel "N".

Sostuvo que él ha sido cuidadoso, pues cuando estuvieron en el gobierno los panistas, eran campañas de embates contra los adversarios políticos con insultos y señalamientos falsos, "desde el poder y yo no lo he hecho".

"Yo no hago leña del árbol caído, no tengo ningún interés en eso, que hay cuestiones de procuración de justicia que algunos deben atender, que las atiendan (...) pero eso de pararse y decir y amenazar, a mí no me va, es el estilo de ellos".

Remarcó que como mandatario estatal actuará de manera institucional y que si tiene denuncias que las presente de manera formal.

El exgobernador del estado Miguel Ángel Yunes Linares informó que presentó dos denuncias en contra del actual gobernador Cuitláhuac García Jiménez ‼️🗣️



📹 Ingrid Ruiz pic.twitter.com/2CuAys3aHK — Diario de Xalapa (@DIARIODE_XALAPA) July 29, 2024

"Así ha sido, show, desplantes, majaderías, que nos disculpe pero estoy esperando, tengo que ser serio y si hay una cuestión legal, adelante, ahí están las instancias (...) yo no hago insultos".

Remarcó que cuando sea algo serio entonces podrá opinar, e incluso cuestionó el hecho de que haya presentado las denuncias ante la FGE, pues dijo que solo las dejó y no hizo más, "cómo se prestan al juego con un perdedor, el pueblo ya les dio un mensaje".

Sostuvo que él ha sido cuidadoso, pues cuando estuvieron en el gobierno los panistas, eran campañas de embates contra los adversarios políticos / Foto: David Bello / Diario de Xalapa

Yunes Linares presentó dos denuncias por presunto daño patrimonial por el caso de las cámaras de videovigilancia y por abuso policiaco en el desalojo violento de Totalco.

