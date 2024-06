Cuitláhuac García y Rocío Nahle prometen entrega-recepción "armoniosa" [Video]

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez salió acompañado a la conferencia de prensa de este lunes por la gobernadora electa de Veracruz, Rocío Nahle García y dio a conocer que se llegaron a los primeros acuerdos para el proceso de entrega-recepción de la administración estatal que será “armoniosa”, porque es lo que la población espera.

¿Cómo se realizará la entrega-recepción de la administración estatal entre Cuitláhuac García Jiménez y Rocío Nahle García?

Explicó que el encargado del proceso de transición será el contralor general del Estado, Miguel Ángel Olivares Martínez y que la gobernadora electa dará a conocer en próximas fechas su equipo de colaboradores.

“Teníamos muchos temas que platicar entre ella y yo queremos que esta transición entre la próxima gobernadora, hoy gobernadora electa, ingeniera Rocío Nahle, se fueran tramitando ya los preacuerdos. Quedamos que ella va a dar a conocer al coordinador de la entrega-recepción de nuestra parte es el Contrador General del Estado, quien va a dirigir esta entrega-recepción”.

El mandatario estatal dijo que invitó a Nahle García a supervisar algunas obras importantes de su gobierno.

“La he invitado para que nos acompañe a supervisar algunas obras importantes, lo va a analizar y también, como lo comentó aquí, algunos pendientes que desde luego en esta transformación de fondo hay varios”.

Asimismo, refirió que la gobernadora electa tendrá una base financiera a su llegada, por lo que no recibirá una administración en ceros.

“Creemos que va a tener ella una base muy buena, que es la financiera. Si algo un servidor no tuvo cuando llegó a tomar posesión en esa parte tan delicada de las finanzas, donde quien me antecedió dijo que no me iba a dejar nada, que iba a dejar en cero, y lo cumplió, nos dejó en cero”.

Sin embargo, sostuvo que ellos serán responsables y que el presupuesto está considerado hasta diciembre de este 2024.

“Nosotros no, nosotros sí somos responsables, se lo comenté, y que está contemplado todo diciembre, ya dentro de este plan de finanzas. Y bastante bien, ya después comentamos un poco de las experiencias que tuvo ella, que yo tuve como candidato, ella como candidata, (será) una armoniosa entrega, recepción, que yo pienso, la sociedad veracruzana espera que estas relaciones se den a un nivel muy institucional, independientemente de quién suceda al gobierno en turno”.