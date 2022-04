Caso Karime “N” en manos de la FGR y FGE: Gobernador

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez dijo que, aunque la extradición de Karime “N” ex presidenta del DIF estatal acusada por el delito de fraude, es competencia de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado (FGE) es necesario que se haga justicia y se informe en qué se utilizaron “los miles de millones de pesos” desviados.

En conferencia de prensa dijo que ha externado su reconocimiento a FGR “porque nuevamente logra demostrar en los alegatos judiciales que reclaman la extradición de Karime “N”.

“Yo externo mi reconocimiento a la FGR, no tenemos competencia judicial en el asunto, lo llevan los fiscalías, la FGR y la Fiscalía General del Estado, pero sí tengo el interés de que se aclare y se dé con una justicia sobre lo que sucedió, no olvidemos que nos dejaron una deuda atroz, pero lo más recalcitrante es que no se vio dónde se dejó esa deuda, en qué se utilizó, porque las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación indican que se fueron a la corrupción, los miles y miles de millones de pesos”.

La FGR anunció a través de un comunicado que el Departamento de Estado de Reino Unido ordenó la extradición de Karime, ratificando la resolución de la Corte de Magistrados de Westminster, el cual en febrero pasado avaló su entrega; asimismo, precisó que la acusada tiene 14 días para impugnar esa determinación.

Ante ello, el mandatario estatal, dijo confiar en que las Fiscalías continúen con su trabajo y “que se logre que se aclare esta situación y se haga justicia”.

El defensor jurídico de Karime aseguró que el anuncio sobre la orden de extradición a México, fue precipitado, pues reiteró que aún cuentan con recursos que impidan el cumplimiento de la orden.