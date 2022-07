No queremos reversa en materia de justicia: Gobernador sobre exfiscal de Veracruz

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez expuso que no quiere haya reversa “en lo que hemos avanzado en materia de justicia", esto al ser cuestionado sobre la sentencia que se votó para restituir al exfiscal general del Estado de Veracruz, Jorge “N” y que resultó en el rechazo a lo solicitado por la defensa del exfuncionario.

El mandatario estatal reconoció haber seguido la decisión del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa toda vez que se trató de un tema “de interés importante y de procuración de justicia” sin embargo, se negó a dar su opinión sobre el caso que tiene en sus manos el Poder Judicial de la Federación.

“Al rato van a decir que por dar mi opinión nuevamente es una cuestión política, que estoy tratando de intervenir, pero es un proceso judicial que viene desde su destitución; lo hizo el Congreso y éste tendrá que responder”, afirmó en conferencia de prensa.

No obstante, el mandatario estatal destacó el trabajo que realiza actualmente la Fiscalía General del Estado y señaló que la sentencia de 125 años de prisión contra Cipriano, Rufino y Juan Daniel N, acusados de secuestro cometido en 2016 en Xalapa; fueron resultado de un caso que retomó la fiscal actual, “de tantos que quedaron archivados” en la pasada administración. “Esos resultados no los teníamos con el fiscal anterior”.

¿Qué dijo Cuitláhuac García sobre el caso de Pasiano "N"?

Por otra parte, el mandatario estatal negó que haya sido citado por la autoridad judicial para declarar respecto al caso que se sigue en contra del alcalde electo de Jesús Carranza, Pasiano “N”. Esto luego de que el juez de Control de Acayucan, Tirso Hernández tomara la decisión de ampliar la prisión preventiva contra Pasiano “N” usando como prueba una declaración del Gobernador, realizada en una conferencia de prensa con medios de comunicación. 'El juez no me ha citado, no me ha llamado (...) Quieren utilizar el tema políticamente', respondió.

García Jiménez rechazó opinar sobre las declaraciones del abogado defensor del político del Partido del Trabajo y se pronunció porque el caso se lleve apegado a derecho. “No voy a intervenir, se está utilizando como un tema político y es entre la FGE y el Poder judicial. Lo que yo he hecho es responder sus preguntas (de los medios)”.

Refirió que la investigación de Pasiano " N" está basada en los presuntos delitos que supuestamente cometió | Foto: David Bello| Diario de Xalapa

Realizarán jornada de reforestación en el marco del Día Mundial del Árbol

En el marco del Día Mundial del Árbol, el gobernador Cuitláhuac García señaló que se llevará a cabo una jornada estatal de reforestación | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Finalmente, el gobernador de Veracruz dio a conocer que, en el marco del Día Mundial del Árbol, se llevará a cabo una jornada estatal de reforestación en más de 20 municipios de toda la entidad.

Detalló que el próximo domingo, los titulares de las dependencias estatales junto con personal de confianza realizarán acciones en Xico, Perote, Jalacingo, Villa Aldama, Altotonga, Las Vigas, Acajete, Tlalnelhuayocan, Tlacolulan, Emiliano Zapata, La Antigua, Huatusco, Coscomatepec, Atlahuilco, Nogales, Maltrata, Zacualpan, Tuxpan, Citlaltépetl, Catemaco y Uxpanapa.