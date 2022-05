Estado no es responsable de crímenes a periodistas: Cuitláhuac

Al señalar que no es su responsabilidad que siga en aumento las muertes de los comunicadores en la entidad, el gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez aseguró que los audios filtrados en redes sociales que presuntamente involucra a una de las periodistas asesinadas en Cosoleacaque, supuestamente realizando una interlocución entre lo que aparentemente sería un grupo criminal e integrantes de la policía, no distrae el objetivo de la investigación que es dar con los responsables.

En conferencia de prensa, fue cuestionado sobre los audios en los que presuntamente la directora del semanario El Veraz, Yesenia Mollinedo Falcón explica las supuestas negociaciones que tuvo que hacer a favor de uno de los grupos delincuenciales de la zona.

Al respecto, el Gobernador afirmó que se trabaja para dar con los responsables de los hechos, ya que no habrá impunidad; sin embargo, dijo que no es su responsabilidad que siga en aumento las muertes de los comunicadores en la entidad.

Refirió que en el pasado nunca se denunció a los partidos políticos que postulaban a los alcaldes que luego ordenaban el asesinato de los comunicadores, tal como ocurrió en Actopan, en donde se dio el desafuero de José Paulino “N”, vinculado con la muerte de Celestino Ruiz.

Afirmó que la violencia es parte de un legado lastimoso, ya que para que un periodista guardara silencio, siempre les pasaba algo y nadie denunciaba, además de que los gobernantes en turno no obligaban a la investigación, o se descartaba al periodismo como una línea de investigación.

“No es nuestra responsabilidad que sucedan (los asesinatos) porque nosotros estamos dejando en claro que vamos a ir contra los culpables, sea quien sea, caída quien caiga, y estaremos contra de ellos y vamos contra los responsables. Eso es lo importante, estamos dando resultados”, comentó.

Planteó que no se debe responsabilizar al Estado como el culpable, pues ellos sólo son responsables de la seguridad, no sólo de los comunicadores, sino de los ciudadanos en general.

“No rehuyo a esa responsabilidad, pero se quiere usar ese argumento para decir entonces (el Estado) es el culpable, pero no, nosotros no somos los culpables, pero si vamos tras los culpables”, insistió.

Reiteró que por el caso existen cuatro líneas de investigación; sin embargo, dijo, se debe guardar la secrecía correspondiente porque los hechos son recientes.

Responsabilizó a los periodistas de difundir los audios con los que se pretendió revictimizar a la comunicadora asesinada el pasado lunes, “los audios surgieron entre periodistas”.

“Aunque hay avances significativos no se pueden otorgar más datos. Lo de los audios pasa a formar parte de las carpetas y las investigaciones, sin duda, pero no quita nuestra atención ni nos distrae de la búsqueda de los responsables”, expuso.

Aseveró que se mantiene la coordinación con las corporaciones federales, a fin de dar con los responsables.

“La Fiscalía informa que mantiene las cuatro líneas de investigación, que ya tiene avances sustanciales y que, por secrecía, por lo reciente del evento no revela más información. Se prefiere no descartar ninguna de las líneas, aunque en algunas se tenga más avances que en las otras, y que quizá vayan conformando una explicación de lo que pasó, pero como se está buscando a los responsables se mantiene la secrecía a la que está obligada”, expresó.

Mencionó que se mantiene el compromiso de aclarar el asesinato, “vamos a dar con los responsables, vamos a ir hasta donde tope porque nosotros estamos obligados”.

Manifestó que el Estado ya no es cómplice ni omiso de los hechos delictivos que se registran en la entidad, sobre todo aquellos relacionados con ataques a periodistas.

“No es como antes que no resolvieron ningún caso, aquí nosotros estamos resolviendo todos los casos, en el último en el que faltaba por obtener órdenes de aprehensión ya fue, es el caso del periodista de Veracruz y en todos los demás se tiene por lo menos una detención. Hay un caso importante en el que ya se avanzó en la sentencia del responsable, de uno de los responsables, eso no pasaba, por eso con hechos estamos demostrando que estamos trabajando”, comentó.