Gobernador critica defensa de padres de Viridiana

El gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez aseguró que detrás del abogado Tomás Mundo Arriasa, defensa de los padres de Viridiana, existen políticos de “no muy buena reputación”.

En conferencia de prensa fue cuestionado sobre el anuncio que hizo el abogado de los padres de Viridiana, quien adelantó que se presentarán denuncias contra quien resulte responsable por el delito de desaparición forzada de la joven a quien se le perdió la pista el pasado 18 de mayo en Cardel, municipio de La Antigua.

Al respecto, el mandatario estatal dijo ser respetuoso de las decisiones que tomen los familiares de la joven; sin embargo, criticó al abogado.

“Ya hice un manifiesto, que fue público en su momento y respecto a la presencia de un abogado nuevo que tienen me reservo mi opinión, creo que públicamente supieron de dónde venía, hay hasta una fotografía de personajes políticos atrás de no muy buena reputación, para qué seguir ahondando en eso, ustedes los conocen muy bien, ya no voy a hacer ningún otro comentario porque es lamentable que políticos reciclados o políticas recicladas estén detrás de este abogado, pues ya la familia tiene todo el derecho y hay que ser respetuosos con la familia”, expuso.

Asimismo, se le cuestionó sobre los señalamientos de los padres de la joven, quienes mencionaron que no aceptarán los restos que se les mostraron en la Dirección General de Servicios Periciales hasta tener la comprobación de que son de Viridiana, además de cuestionar el por qué se habría manifestado que presuntamente también se tenían restos de otras personas junto a los de su hija.

En torno a ello, el Gobernador afirmó que los restos encontrados en Chachalacas, municipio de Úrsulo Galván únicamente correspondían a una persona.

Mencionan que como defensa de la familia solicitará nuevas pruebas de ADN, a fin de identificar los restos | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

“Fue solo un cuerpo el que se encontró, no voy a hacer más comentarios sobre lo mediático que quisieron hacer algunos medios”, expuso.

En ese sentido, reiteró que los feminicidios van a la baja en Veracruz, pese a que en la pasada administración se dispararon.

“Vamos a la baja en feminicidios, fue lamentable que creciera este hecho, en dos años y medio se dispararon los feminicidios a la anterior administración”, comentó.

Los padres reiteraron a las autoridades que no se cree en las explicaciones que fueron otorgadas respecto al caso | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

De la misma forma, destacó que en su administración no habrá impunidad en estos casos y los feminicidas serán castigados conforme a derecho.

“No habrá impunidad a cualquier agresión a las mujeres, se detiene a los feminicidas y se les presenta a la justicia, el mensaje es que ya no se tolera este tipo de delitos”, agregó.