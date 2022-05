Hay entes que nos tienen castigados, nos cayeron todas las demandas posibles: Gobernador

Veracruz, Ver.- El gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez reconoce que a su gobierno le han caído todas las demandas posibles como consecuencia de que los gobiernos anteriores dejaron de aportar su parte en los convenios de colaboración con dependencias como Conade y Conagua.

Al reunirse con la titular de la Comisión Nacional de la Vivienda, Edna Elena Vega Rangel señala que, aunque este ente ya le quitó el castigo a Veracruz, aún quedan otros organismos.

“No es el único ente que nos tenía castigados, también la Conade, CAEV con Conagua nos tienen castigados porque dejaron de pagar, está sufriendo Coatzacoalcos, nos han caído todas las demandas posibles por no haber contribuido con la parte que al gobierno estatal le correspondía sobre todo en los de par y paso y también pagos que se tenían que hacer a la federación por derechos y no se hicieron en su momento”, señala.

No obstante, menciona que en la actualidad el gobierno de Veracruz puede presumir que cuenta con el respaldo de la Comisión Nacional de la Vivienda.

Tras la reunión de este sábado, las autoridades hicieron la entrega de 47 viviendas en la capital del estado.

La titular de la Comisión Nacional de la Vivienda, Edna Elena Vega Rangel por su parte señala que se han destinado mil 207 millones de pesos para Veracruz a través de dos programas como el de vivienda social y apoyo para la reconstrucción, beneficiando a 80 municipios con 24 mil 888 acciones.