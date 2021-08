Cuotas escolares ponen a temblar a padres; ve hasta cuánto piden

Xalapa, Ver.- A diferencia del año pasado en que las cuotas escolares fueron suspendidas en varias escuelas, por la pandemia por Covid-19, en este ciclo escolar los padres y madres de familia han empezado a pagarlas. En algunos planteles éstas van desde los 400 pesos hasta los mil 500 pesos.

Aseguran que se les solicitan con el argumento de que las escuelas requieren mantenimiento, y aunque varios están de acuerdo con ello, para muchos otros, esto está representando un pago difícil de cubrir.

Leer más: Orden a maestros: preparar el regreso a las aulas

El secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar García, ha dicho que estos cobros son voluntarios y que, en caso de no poder pagarlo, se puede cambiar por faenas por parte de los padres de familia.

Local Estos son los días en que podrás hacer puente, en el año escolar

El señor Héctor Rodríguez dijo que en la Escuela de Bachilleres Artículo Tercero tuvo que pagar mil 500 pesos de inscripción, mientras que en una Telesecundaria el pago de la “cuota voluntaria” fue de 600 pesos, en ese plantel se cobran 900 pesos si son dos hermanos. “La verdad sí fue bastante complicado en nuestro caso porque con los procesos de inscripción a distancia, no teníamos una fecha prevista y fue a media quincena el pago y fue un gasto duro que no se tenía previsto porque cuando tienes programa un pago te administras, y en este caso, afortunadamente yo tenía de la quincena y se tuvo que pagar de momento”, dijo.

La señora Isabel Hernández explicó que cada seis meses en la Universidad Veracruzana pagan mil pesos para el mejoramiento de sus instalaciones. “De mi hija fueron mil pesos que es lo que cobran más o menos cada seis meses en la Universidad Veracruzana que se supone es para mejorar las instalaciones, este es su segundo año en la universidad, no ha hecho uso de las instalaciones por la pandemia, pero finalmente nos explicaban que si no pagábamos al final cuando concluya su carrera les vana exigir ese pago y mejor de una vez lo vamos haciendo”.

Ella tiene otra pequeña hija que estudia en la Escuela Primaria Enrique C. Rébsamen donde les pidieron 500 pesos para el patronato, a lo que se deberá sumar la cuota de inscripción que aun se desconoce porque será el próximo 16 de agosto.

“En el caso de Fer, para justificar la solicitud del patronato, nos enviaron fotografías de cómo está la escuela, a pesar de que está en pleno centro, tiene muchas afectaciones, el hecho de que estuvieran un año sin operar sí genero humedad, algunas paredes botaron la pintura y sí se tiene que hacer mucho trabajo de reparación para que regresen y todavía no nos dicen cuándo es de la inscripción”.

A su decir, aunque se va haciendo una suma importante, es recurso que se necesita para darle mantenimiento al plantel porque, aunque los alumnos no vayan a la escuela, como sucede con las casas o cualquier inmueble, requieren de esos trabajos.

“Entonces hay que cooperar y más ahorita que, aunque la SEV dicen que van a dar kits de limpieza y demás, no lo están haciendo y la única opción que queda para que los niños puedan regresar a clases es que los papás cooperen”.

En la escuela primaria Manuel de Boza también desconocen de cuánto será la cuota de inscripción dado que será hasta el próximo 16 de agosto, pero el señor Francisco recordó que el año pasado les pidieron 485 pesos, lo que consideró ha sido positivo pues las mejoras en el plantel son visibles.

Info Habrá medidas extraordinarias para disminuir contagios por Covid-19: Gobernador

“Este año no nos han dicho cuánto se va a pagar, que nos dan un comprobante y hay que llevarlo a una institución bancaria y es ahí donde se deposita el dinero a nombre de la asociación de padres de familia (…) en estos días habrá una reunión también de manera virtual entre los padres donde nos van a indicar cuánto o qué tipo de material vamos a necesitar”, abundó.

No obstante, para otras madres de familia como la señora Jazmín González también de la escuela Enrique C. Rébsamen, las cuotas que se están pidiendo para darle mantenimiento al plantel son abusivas.

“La verdad las cuotas son elevadas, a nosotros nos están cobrando 650 pesos y dicen que es para mantenimiento como la humedad, la verdad a mí se me hace hasta cierto punto injusto porque no sabemos realmente si ese dinero va realmente al mantenimiento, la vocal nos envió unas fotos donde nos enseñan los desperfectos de la escuela, pero mi hija va a pasar a cuarto y yo siempre los he visto, también es un abuso por parte del comité de las escuelas (…)”.

El secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar García, dijo que el llamado para realizar el cobro de las cuotas escolares es conocer la realidad de las familias durante la pandemia pues mucha gente perdió su empleo, pero subrayó que esas aportaciones son importantes.

Señaló que se ha dicho que las madres y padres que no puedan pagarlas, lo cambien por faena y trabajos en los planteles, “siempre ha sido así, siempre lo hemos dicho y donde haya un padre que tenga dos o tres hijos, que solo paguen una aportación, siempre hemos hecho ese llamado y lo seguiremos haciendo”.

Sin embargo, aclaró que, sin esa aportación de los padres, el Estado no tiene un presupuesto para dotar de lo necesario a las 24 mil escuelas de la entidad.

“Las cuotas son aportaciones voluntarias por parte de la sociedad de padres y madres de familia, quien determina el monto de las aportaciones son las madres y padres de familia, en la asamblea es como se determina el monto”, dijo.

Inconformes por cobro de cuotas voluntarias

Veracruz, Ver.- Ante la incertidumbre de un regreso a clases presencial pese a la instrucción girada por el gobierno del estado de que el 30 de agosto se reanudarán actividades, padres de familia se inconforman por el cobro de las cuotas voluntarias que en algunos casos alcanzan los mil 500 pesos.

De acuerdo con el señor Darío en la escuela secundaria ubicada en la colonia Casas Tamsa, en Boca del Río, se está pidiendo una cuota de mil 500 pesos y con descuento de 500 pesos para los padres que paguen antes del 16 de agosto.

Indicó que hay muchas inconformidades entre los padres, debido a que el año pasado se cobró una cuota similar para el mantenimiento y limpieza de la escuela y no hubo regreso presencial.

“Aquí en esta escuela hay inconformidad porque el año pasado se hizo el pago respectivo de la cuota voluntaria casi obligada y no nos paramos en todo el año por la escuela y nos comentan que debemos incorporarnos a las faenas, estamos en la incertidumbre porque, aunque ya hay un aviso del gobierno la realidad es que no sabemos que pueda pasar en estos últimos 15 días, no todos quieren pagar esa es la polémica”, dijo.

Paulina Arrieta, madre de familia de un estudiante de secundaria comentó que además del cobro de cuotas de 800 pesos, las autoridades educativas se dieron el lujo de cambiar hasta los uniformes.

“Las autoridades dicen que las cuotas son voluntarias, pero resulta que en esta escuela hasta cambiaron el uniforme, aún no nos dicen que solo aplica a los de primer año pero estamos en medio de una crisis económica y todavía con eso” dijo.

En el caso de algunas de las primarias, según algunos padres de familia los cobros de cuotas voluntarias van de los 600 a mil 200 pesos bajo el argumento de reparar los daños y compra de mobiliario que se perdió por robos durante la pandemia.

Con información de Ingrid Ruiz | Diario de Xalapa

En Córdoba cuotas oscilan entre los 400 a mil 500 pesos

Córdoba, Ver.- Pagos de inscripción escolar en la zona de Córdoba oscilan entre los 400 a mil 500 pesos dependiendo el grado escolar y del estándar público o privado, los padres de familia se muestran preocupados por el próximo regreso a clases presencial.

Pese a que los padres de familia están de acuerdo con el pago de las llamadas cuotas voluntarias, estas deberán de ser aplicadas si los alumnos van a clases presenciales así como para el pago de personal de limpieza e insumos de higiene y salud.

Mirna Morales, expresó que las cuotas no deben de ser elevadas pues aunque no son obligatorias con ellas puede crearse un fondo para dar mantenimiento escolar, “las condiciones socioambientales no son las adecuadas para regresar ante una tercera ola de pandemia”.

Sobre el tema Adriana Segura, madre de una niña que acude a la primaria señaló que sí apoyará con las cuotas voluntarias siempre y cuando no sean excedentes y vayan acorde a la escuela, el ritmo de clases y en lo que se vaya a hacer uso.

Finalmente Laura Luz y Cristian Luna señalaron que aceptan el pago de las cuotas, pues saben que son un beneficio para sus hijos.

Las cuatro madres de familia entrevistadas señalaron que el pago de inscripción para sus hijos de tercero, sexto y cuarto año de primaria respectivamente ha oscilado entre los 400 pesos a mil 500 pesos; mientras que para la lista de útiles estarían invirtiendo aproximadamente de mil a mil 800 pesos, pues hay materiales que pueden reciclar.

Luis Arturo Solís Bravo, vicepresidente de la Unión de Padres de Familia, comentó que de acuerdo a la última reforma al artículo tercero que comprende la Ley General de Educación Pública en el 2019 establece que no existen pagos de cuotas extraordinarias, es decir, que mientras los alumnos estén en escuelas públicas no están obligados a dicho pago.

Con información de Guadalupe Castillo | Diario de Xalapa

Padres de familia de Orizaba preocupados por el costo

Orizaba, Ver.- Padres y madres de familia de la Secundaria Técnica del 4 turno matutino, expresaron su preocupación por el próximo regreso a clases de sus hijos, pues además de hacer frente a gastos como el pago de una cuota de inscripción de 850 pesos, unos, y 600 pesos, otros; así como la compra de uniformes, hasta ahora la dirección escolar no les ha informado cómo será el regreso a clases presenciales, dijo la señora Alma Nely Temoxtle García.

La entrevistada destacó que los alumnos del turno matutino pagarán 850 y los del vespertino, 600 pesos de cuota de inscripción. Los montos, dijo, están plasmado en una manta porque las mamás o papás no pueden hacer acto de presencia en la institución. "Queremos saber por qué es la diferencia del pago; pedimos hacer un consenso para que la cuota sea pareja, por lo menos de 500 pesos por padre de familia, no por alumno, porque hay papás que tienen a dos chicos en la secundaria", apuntó.

Recordó que el año pasado pagaron 600 pesos y daban la oportunidad, si no tenían la cantidad completa, de pagar una parte y luego la otra. "La escuela está limpia, pero como no podemos platicar con nadie por la pandemia, no hay quien diga, de los padres de familia, se juntó tanto y se invirtió en esto; no existe esa comunicación", abundó.

Expresó que están inconformes también por la desinformación, ya que no se sabe si regresarán a clases presenciales, no hay alguna confirmación sobre ello. "Lo que se escucha es del inicio a finales de agosto o principios de septiembre es que van unos si y otros no, dos días a la semana a la escuela", dijo.

Consideró que no es conveniente regresar a clases porque los adolescentes no están vacunados. Señaló que en redes sociales critican a quienes se oponen al regreso a clases diciendo que no quieren que vayan sus hijos a la escuela, pero van a fiestas o de paseo.

"A lo mejor son jóvenes de mayor edad, porque los chicos de secundaria están en casa, al menos yo con mi hija y por mi trabajo estamos mi hogar", añadió.

Con información de Mayra Figueiras | El Sol de Orizaba