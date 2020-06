Cursos de verano ¿una opción viable en esta pandemia?

Xalapa, Ver.- Las madres de familia estudian la posibilidad de inscribir a sus hijos en cursos de verano ya sea de manera presencial o en línea. Todo depende de cuántos niños participarán en los grupos, si las actividades serán al aire libre, así como de las medidas sanitarias que tomen los instructores. Algunas consideran que aún no es tiempo de que salgan de casa.

Para algunos padres también es importante que los precios sean accesibles, otros más no desean saber nada más de clases en línea, pues terminaron muy cansados. Algunos más sí los tomarán porque desean regularizar a sus hijos antes de que inicien el próximo grado escolar.

Alejandra Perea dijo que preferiría que sus hijos se olvidaran por un rato de las clases en línea, por lo que no los enviaría a que tomaran nuevamente clases en línea ni presenciales, ya que aún se arriesgaba a exponerlos. Por otro lado, consideró que "en este momento no se puede invertir en talleres y prefiero estar preparada para su regreso a clases".

Cultura Verano Divertido de la SEP ¿Qué es y dónde lo puedes ver? Aquí te decimos

Daniela Estrada indicó que sí pagaría un curso pero de regularización, ya que considera que su hija no está bien preparada para ingresar al próximo año lectivo. En ese mismo tenor está Itzel Gómez, quien de momento optó por pagar un curso en línea para su hijo que entrará a la secundaria.

En julio el curso será presencial, dos veces por semana, y también lo tomará, ya que el niño debe entrar bien preparado a la secundaria. Rebeca Rodríguez expuso que definitivamente no enviaría a su hijo de 7 años a ningún curso presencial, pues sabe que la pandemia no ha sido superada y que tampoco lo inscribiría para que tomara clases en línea, ya que terminaron cansados de eso y prefiere que el niño se relaje con actividades en casa.

Jazmín Martínez mencionó que no inscribiría a su hija en curso alguno pues prefiere que la niña descanse y pueda convivir con sus tías y demás familiares. Yaatzanya Zavaleta ha optado porque su hija conviva más con su abuela que es maestra y que le enseñará algunas actividades que ya no pudo recibir al quedar trunco el curso lectivo anterior.

Monserrat Tablada está considerando la posibilidad de inscribir a su hijo en algún curso, pero aún no ha decidido si optará por uno presencial que tendría que ser con grupos pequeños y verificaría las medidas de seguridad de los instructores. Si se decide por uno línea, tendrá que ver que no sea cansado para su hijo.

Local En línea, podrás presentar el examen de admisión para la UV

Jazmín Rueda también planea inscribir a su hijo en algún curso que le pueda aportar además de conocimientos, divertimento y distracción, pues también acabó muy cansado de las clases en línea. Está pensando optar por uno que les ofrece experimentos, pintura, teatro, lectura, reciclaje y composta.

Elsa Reyes dijo que no podría optar por un curso en línea porque no tiene internet, pero que está a la espera de que la biblioteca de su comunidad abra para recibir a los niños en sus actividades de verano, siempre y cuando se levante la cuarentena, de no ser así prefiere que su niña se quede en casa.

Por su parte, Guadalupe Ruiz descartó la posibilidad de que sus hijos tomen un curso de verano, pues justamente iniciarán sus vacaciones y las de su esposo y prefieren dedicarse ellos mismos al cuidado e instrucción de sus hijos. Como estuvieron trabajando desde casa, también están cansados y prefieren relajarse; consideran que aún no es tiempo de que sus hijos salgan de casa.