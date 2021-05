Da coraje cómo vive la gente: Amorós

En visita a una comunidad veracruzana, Mario Amorós Guerrero, candidato de la coalición ¡Va por México! a la diputación federal por el Distrito XIX con cabecera en San Andrés Tuxtla, asegura haber visto una mesa con cuatro personas y un solo plato de comida.

“Eso me desgarró, me dio coraje, y me motiva a luchar con más ganas para poder cambiar todo este esquema”, dijo con respecto a la desaparición de 109 fideicomisos para los mexicanos.

En entrevista para ABC Radio con Víctor Murguía, director de Diario de Xalapa, declaró que en los últimos tiempos la pobreza y el desempleo han aumentado.

Mario Amorós manifestó que el Distrito XIX incluye 10 municipios. Se trata, explicó, de una zona agrícola, ganadera y pesquera donde la gente “pide a gritos que regresen otra vez los apoyos para que se puedan volver a reactivar económicamente”.

Evidenció que el campo está abandonado y la demanda es que por favor regresen los programas que había, como Procampo, apoyo en granos y para poder sembrar. Remarcó que ellos actualmente no cuentan con un recurso y a eso se suma la pandemia por Covid-19.

“Es muy duro, además también el sector pesquero la pasa mal. Antes tenía subsidio de gasolina y de apoyo para compra de redes, pero actualmente, nada”, señaló.

Con respecto a empresarios fuertes, reveló que quienes cuentan sus flotillas de barcos, como Jorge Mata, tienen que hacer maravillas para mantener a la flotilla y a las familias que dependen económicamente.

“Él tiene que ir a Estados Unidos a comprar el diésel y regresar a México para que sus flotillas salgan a altamar y puedan pescar, de esa forma pueden ahorrarse un poco de recursos y también para no darle las gracias a sus empleados”.

PROPUESTA

Ante este panorama, dijo que quiere legislar para que vuelvan los recursos que apoyaban a todos los sectores que componen al país: salud, educación, campo, agricultura, ecoturismo, empresarial, restaurantero, hotelero, todo.

Afirmó contar con el respaldo del pueblo porque ven con esperanza la recuperación de esos programas.

Finalmente, exhortó a la ciudadanía a que piense bien su voto: “Es momento de dar el cambio, el giro positivo al país, pues ahora mismo se vive un estancamiento económico”.

El 6 de junio pidió que voten por la alianza PRI, PAN PRD, “la mejor opción para poder rescatar todos los programas que se quitaron y poder lograr de nuevo la estabilidad económica y social del país”.