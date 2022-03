Dan a conocer detalles de funcionamiento del Poder Judicial

Boca del Río, Ver.- Era insostenible mantener vigente el delito de ultrajes a la autoridad en el estado de Veracruz, afirma el abogado constitucionalista, académico e investigador Miguel Carbonell, tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que lo declaró inconstitucional.

El especialista asevera que el delito de ultrajes a la autoridad en el estado de Veracruz se encontraba tipificado bajo una norma que no era precisa, ya que su redacción era muy abierta y sujeta a la interpretación.

Local

Del mismo modo, coincide con otros abogados que advertían que existían otros tipos penales que podrían aplicarse en caso de que alguna autoridad o elemento policíaco fueran agredidos en el cumplimiento de su deber.

Cabe mencionar que el delito de ultrajes a la autoridad fue declarado inconstitucional en una sesión que se llevó a cabo por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación este lunes 28 de febrero, como parte del seguimiento a dos acciones de inconstitucionalidad que promovieron la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y diputados locales de oposición.

Miguel Carbonell señala que el resolutivo de los magistrados no sorprende porque ya en el mismo Poder Judicial se habían dado otros casos, en otros estados de la República, que intentaron implementar el delito de ultrajes en sus códigos penales.

Sin embargo, solo en Veracruz se había dado una reforma al código penal que se mantenía vigente con tal punitividad en dicho delito.

“Cuando se había intentado en otras entidades federativas con redacciones parecidas, también se había llevado el caso a la Corte y la Corte había mantenido el mismo criterio (…), realmente la Corte lo que hoy decidió es congruente con otros casos que había ejercido”.

El especialista destaca que en adelante, con la sentencia de la SCJN las personas que se encuentran detenidas por el delito de ultrajes a la autoridad podrán salir libres sin enfrentar ningún proceso penal.

“Si la norma no existe ya no hay base jurídica para que estas personas sigan privadas de la libertad y se les tiene que poner en libertad, a menos que estén también vinculadas por otro delito, habría que revisar, caso por caso”.

Sobre el anuncio del gobernador de que podría presentar una nueva reforma con una figura similar al delito de ultrajes a la autoridad, indica que no estaría impedido, solo que se deberá analizar la redacción para que sea distinta al artículo que se declaró inconstitucional.

“No podría enviar una iniciativa con el mismo texto, con el texto porque le dijeron que eso ya no se puede, pero si él eventualmente pudiera buscar otra redacción, habría que ver cómo se presentaría”.

Miguel Carbonell se encuentra en Veracruz como parte de una gira de trabajo que realiza a nivel nacional en diversas ciudades del país, en donde ofrece detalles e información sobre la función de la justicia federal.

Sobre ello, detalla que se busca dar a conocer a la población en general y las personas inmersas en la impartición de justicia, los alcances del Poder Judicial de la Federación en la defensa de sus derechos.