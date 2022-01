Madre de menor de 5 años pide intervención de la autoridad para que le regresen a su hijo

Daneli Cortés se manifestó con algunos de sus familiares afuera de Palacio de Gobierno luego de que presuntamente su ex pareja se llevara por la fuerza a su hijo menor de edad, pese a que ella tiene la guarda y custodia.

Acompañada de su padre, asegura que su ex pareja y padre de su hijo, acudió a la colonia Loma de Rogel en el municipio de Emiliano Zapata donde habitan, para quitarle al menor.

“Fue Loma de Rogel donde yo lo tenía y me lo quitaron de las manos, su papá y la mamá de él, me separé de él (su ex parea) tiene un año, yo tengo la custodia de mi hijo y yo quiero que esté conmigo, pero me dijo que no me lo va a dar que le haga yo lo que quiera”.

Tras bloquear la calle Enríquez por algunos minutos, explica que el menor va a cumplir 5 años en marzo, pero su padre se niega a entregárselo, por lo que pidieron la intervención de las autoridades.

Carlos Navarrete Pérez el representante de la familia, pidió que se atienda el caso para que el niño pueda regresar con su madre.

“El papá fue por su hijo con lujo de violencia, y con la abuela, le quitaron al niño de la mano y se lo llevaron el jueves, hasta la fecha no saben nada del niño y no quieren decir donde están, están secuestrando al menor”.

Insisten que, al ser presuntamente una sustracción ilegal, debe haber intervención de las autoridades para que el niño regrese con bien a su hogar.