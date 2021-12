Dante Delgado, Ricardo Monreal y Félix Salgado se reclaman en tribuna

La aprobación del acuerdo sobre los integrantes de la Comisión Permanente de la Cámara alta provocó el enfrentamiento entes los Senadores Ricardo Monreal, Dante Delgado y Félix Salgado Macedonio, quienes durante el debate en tribuna se hicieron múltiples reclamos y señalamientos, incluso personales.

La discusión inició cuando Dante Delgado Rannauro a nombre del Grupo Parlamentario Plural reprochó que no se le haya convocado para firmar el acuerdo y se le dejara fuera de la Permanente, a pesar de que tiene cinco senadores, más que otras bancadas, como la del PES.

"Nos encontramos contrariados porque la Comisión Permanente se integra con 19 diputadas y diputados está haciendo tristemente lastimada por actitudes arbitrarias de quienes tienen quienes están en el poder, la Junta de Coordinación Política le está negando el derecho de representación al Grupo Parlamentario, están utilizando instrumentos de perversión política”, dijo.

Señaló que no deseaban tener sobrerepresentación, sino que se les diera lo justo y lo que a Movimiento Ciudadano le corresponde, “exigimos y tenemos la dignidad que no tienen quienes empobrecen la vida de este país”.

Además, criticó el actuar de la administración federal y, adelantó, que en las elecciones del 2024 Movimiento Ciudadano va a ganar la Presidencia de la República “porque hay determinación, hay causas por las que luchamos.

“Lo único que queremos es que se nos dé el lugar que por votos y trabajo ganamos, que se le dé al Grupo Parlamentario el lugar y representatividad, de no ser así se tomarán las medidas necesarias”, argumentó.

Tras ello, el representante de Morena, Félix Salgado Macedonio, subió a tribuna y se dirigió a Dante Delgado para decirle: Ustedes se robaron el águila de su partido, le robaron el águila al Movimiento de Regeneración Nacional, son abusivos y no tienen memoria.

El mensaje provocó la reacción del senador de Delgado Rannauro, quien desde su curul le reclamó al representante de Morena, a lo que este le respondió: Yo le recomiendo que se serene porque por eso dan los infartos, cálmese, no está tan chiquito, ya está grande, tranquilícese por favor, no se ponga así, vamos a debatir.

“Su inconformidad es que no le dan lo que quiere, nada más se va a hacer lo que dice la ley, no les toca más que lo que les corresponde y dice la ley, yo sé que usted no tiene un pelo de tonto, pero tranquilícese, no venga a hacerse el mesías, cuando no le va”, expuso.

Además, le indicó que no representa a un grupo plural, por lo que no puede estar en la Mesa Directiva, así como tampoco tener representatividad en la Comisión Permanente.

Seguido de ello, le cuestionó el artículo en que se basaba para exigir un espacio en la Permanente, “no hay ningún artículo que diga eso, con el que usted pueda sustentar lo que dice y también le dio que no van a ganar la Presidencia de la República nunca, no le va a tocar ver eso porque la cuarta transformación sentó sus bases con el presidente de la República al que usted traicionó”.

Dante Delgado volvió a subir a tribuna para reiterar que se estaba cometiendo un agravio en contra del Grupo Plural, por lo que únicamente solicitaba que se aplicara el legítimo derecho.

“No hay una sola razón jurídica que no sea el resentimiento de que Movimiento Ciudadano no permitió en la Comisión Permanente de agosto, en un periodo extraordinario para aprobar una pregunta a modo del Ejecutivo sobre la revocación de mandato. Da pena que utilicen tanto tiempo para la zalamería y el aplauso”, expresó.

En apoyo a su compañero de Morena, Ricardo Monreal, aseveró tener respeto por Dante Delgado; sin embargo, le reclamó la manera en que se dirige al presidente de la República.

“No es un asunto personal, tiene razón él, en la Cámara Diputados Movimiento Ciudadano siendo un grupo parlamentario con registro sí merece estar representado, no es ese el tema, en lo que no comparto con usted es en los adjetivos contra el Presidente y el Gobierno que él representa, la mayoría legislativa está de acuerdo con el trabajo que está desarrollando”, dijo.

De la misma forma, manifestó que en tres años de gobierno se ha logrado lo que en cien años todos los demás partidos políticos no pudieron, entre ello, una política de Estado.

“Tenemos mejores leyes que el Seguro Popular, que ni era seguro, ni era popular, era un engaño y una corrupción y lo vamos a resolver, cuando concluyamos, en seis años, usted nos dará la razón”, comentó.