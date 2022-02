Dante, Pepe Yunes, Julen y Héctor Y. se unen en movimiento por justicia

Xalapa, Ver.- Este día inicia el "Movimiento por la Justicia" que encabezan senadores y diputados de oposición como Dante Delgado Rannauro, José Yunes Zorrilla, Julen Rementería del Puerto e Indira Rosales San Ramón, para exigir la liberación personas que han sido detenidas de manera arbitrarias y los presos políticos.

Fueron encabezados por Delgado Rannauro quieren remarca que José Manuel "N", secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, es inocente y fue encarcelado por órdenes del gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

Son 1 mil 033 personas privadas de la libertad injustamente, sin pruebas, sin juicio, sin sentencia, "vidas que han sido truncadas, familias que están separadas y han sido obligadas a procurar la defensa de personas inocentes", agrega.

Tras una enorme pancarta que dice "Movimiento por la Justicia" justo a la entrada de la Catedral Metropolitana de Xalapa explica que el abuso de poder tiene consecuencias pero tarde o temprano termina la impunidad.

"Todos los funcionarios que han atentado contra la libertad de inocentes tendrán que pagar por sus actos criminales, irán a prisión y entonces entenderán el terrible daño que le han causado a miles de veracruzanos inocentes".

Refiere que habrá una sola diferencia "que ellos sí son culpables y pagarán con creces el terrible daño que le han causado a Veracruz y a su gente".

"No estamos hablando de política, estamos hablando de libertad, no estamos hablando de política estamos hablando de justicia, estamos hablando de hombres y mujeres encarcelados injustamente estamos hablando de Veracruz y Veracruz no merece esto".