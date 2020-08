¿Dar a luz con una partera? Esta opción va ganando adeptos

Córdoba, Ver.- Entre infecciones, bacterias, violencia obstétrica y muerte materna el sector salud público representa para muchas madres un calvario en esta pandemia es por ello que buscan alternativas para dar a luz a sus hijos libres de contagios y es la partería una práctica ancestral que hoy retoma fuerza y va en aumento la posibilidad de los partos en casa así lo explica Sofía Tress médico tradicional y doula por más de 10 años.

Foto: Cortesía | Sofía Tress

Según el informe hasta el pasado 5 de julio existían mil 935 embarazadas de las 4 perdieron la vida a causa del virus de Covid-19 en el Estado de Veracruz según el informe de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud federal, los hospitales se encuentran rebasados y las consultas se han aplazado según versiones de derechohabientes que por miedo a un contagio ven difícil llevar un control de embarazo o un parto a término en un hospital público por lo que buscan alternativas en clínicas particulares o con parteras profesionales para tener en casa a sus hijos.

“Una partera no es escape a una pandemia, debe ir de la mano con el médico, deben preguntarse a sí mismas si están conscientes y en contacto con su cuerpo, que no tengan miedos ni dudas, esto es parte de lo que deben pensar antes de tomar esta decisión que no debe ser a la ligera, así lo explica la Doula y médico tradicional mexicano con especialidad en ginecología natural y acompañamiento en ciclos femeninos así como terapista ancestral Sofía Tres que ha visto llegar a este mundo a muchos niños que como antiguamente se hacía nacen en casa.

Ante la llegada de este virus letal que pone en lista de espera a decenas o cientos de mujeres en estepa gestacional la partería se levanta como una aliada para el nacimiento pero pese a lo que se piensa o se dice un parto natural debe ser controlado como si fuera en un hospital “deben llevar un control de embarazo de la mano del médico, además se debe asistir cuanto antes a más tardar al quinto mes de embarazo con las parteras profesionales para dar inicio con el control previo y tener un conocimiento total del paciente”, explica Sofía pues se debe comenzar cuanto antes con la alimentación adecuada, el chequeo de la presión arterial, el aseo, los ejercicios, todo esto es parte de lo que una doula enseña a la futura madre.

Una Doula, más que apoyo una guía

Actualmente no es muy reconocido el trabajo de las doulas pues se desconoce su gran trabajo con las embarazadas y es que la palabra doula tiene su origen en Grecia y significa sirvienta o esclava y es que actualmente más que una esclava el trabajo de una doula es el de ayudar a la mujer que acaba de dar a luz con los cuidados del recién nacido y la lactancia, son la guía y el acompañamiento durante y después del embarazo. “En nuestro trabajo como doulas ayudamos a las madres, les enseñamos cómo deben amamantar, la doula está contigo desde antes, el baño de hierbas, una buen manteo par ayudar a la madre a desinflamar, regresar a los órganos a su lugar, reducir el tiempo de sangrado después del parto, entre otras cosas; eso es el trabajo de las doulas”.

La asociación mexicana de partería exporta a las parteras mexicanas o doulas a otros países en España, Reino Unido y demás lugares dándoles trabajo para que sirvan con sus conocimientos en otros países en donde son muy reconocidas. Las parteras deben estar registradas por la asociación mexicana de partería para que puedan expender un certificado de nacimiento para asentar al bebé en el Registro Civil, pues de lo contrario podría incurrir en un delito. En tanto a costos Sofía comenta que un parto natural está entre 8 y 10 mil pesos dependiendo de la lejanía de la madre, en esta pandemia ella a recibido un alza en estos servicios sin embargo la falta de información y el miedo al dolor a un parto sin anestesia es algo que limita a las mujeres a dar a luz de forma natural.

“Piensan que las parteras las van a bloquear y no van a sentir nada, pero la partera va a dejar que la oxitocina trabaje, no usamos medicamentos, ni ningún químico, se puede permitir y se recomienda que tu médico te acompañe en tu hogar para que su confianza y seguridad sea mayor, pero no usamos ningún tipo de anestésico… Dejamos que tu oxitocina trabaje”, expresó.

En cuanto a lo que piden para realizar estos partos van desde sábanas y toallas limpias y esterilizadas, agua caliente, tina, manguera o una regadera para poner agua chorro en la zona de la espalda, en el coxis para ayudar con las contracciones; rebozos y comida para después del parto, mantenerla hidratada.

La paciente debe estar cómoda, libre de movimiento, puede estar acompañada de su esposo, o de quien ella decida que la acompañe, pero no mucha gente en la habitación.