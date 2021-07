Darío Fabián acude a registrarse como aspirante a rector de la UV

Xalapa, Ver.- La Universidad Veracruzana (UV) debe estar preparada para atender cualquier contingencia y ser un ente activo, refirió el aspirante a ser rector de dicha institución, el economista, Darío Fabián González Hernández.

La tarde de este lunes se registró el también Doctor en Educación con especialización en Economía por la Universidad de La Salle, Costa Rica, siendo así el segundo aspirante formal anotado ante la Junta de Gobierno.

Al salir de su registro donde entregó cuatro carpetas de expedientes con al menos 400 documentos, relató que cada hoja contenía información alusiva a las horas laborales ejercidas en la Máxima Casa de Estudios de Veracruz, los grados académicos que ha obtenido, las tutorías ofrecidas, tesis elaboradas o asesoradas, las horas frente a grupos, edición o creación de libros, entre otras actividades de su vida académica.

En cuanto a la propuesta predominante en su aspiración a ser el sucesor de la actual rectora, Sara Ladrón de Guevara, expresó que su “Proyecto de rescate y transformación de la UV” contiene un apartado para contemplar situaciones como la vigente pandemia de SARS COV 2 (Covid-19).

González Hernández enfatizó que la propuesta tiene que ver con una Universidad preparada y prevenida con protocolos para contingencias no solo sanitarias, si no también climáticas, sociales, económicas o de índoles posibles a suceder en el escenario correspondiente a la entidad veracruzana.

“Estar a la altura de las circunstancias en diferentes escenarios. El proyecto tiene un fuerte énfasis hacia atender no solo las situaciones que se presentan en protocolos y sistemas internos, si no la Universidad como apoyo a la sociedad, al Gobierno y al sistema productivo. Que pese a las contingencias seamos un actor activo y no pasivo, ni introspectivo”, destacó.

Será el próximo 30 de agosto del año en curso cuando la Junta de Gobierno dé a conocer el resultado del proceso de designación para el periodo correspondiente del 10 de septiembre de 2021 al 31 de agosto de 2025.