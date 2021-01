Datos personales no tienen buena protección, alertan

Ante el incremento del uso de plataformas digitales en tiempos de pandemia, Cinthia Denisse Gómez Castañeda exhortó a la población a actuar con cautela al momento de proporcionar datos personales, pues éstos pueden ser vulnerados y utilizados en nuestra contra.

En foro virtual, la coordinadora de la Comisión de Protección de Datos Personales del Sistema Nacional de Transparencia aconsejó que antes de entregar información haya un análisis de si es realmente valioso el beneficio que se recibirá.

No existe alguna acción que de manera definitiva proteja nuestros datos personales. La tecnología seguirá evolucionando, debemos adaptarnos y recurrir a una autoprotección de nuestra identidad digital.

En la bienvenida al foro “La protección de datos personales en tiempos en pandemia”, convocado por el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, dijo que la función que realizan los órganos garantes del país es indispensable para aproximar a la administración pública al cumplimiento de principios y deberes y las obligaciones que establece la propia Ley de protección de Datos en de Sujetos Obligados.

Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Por otra parte, la comisionada presidenta del Instituto anfitrión, Naldy Rodríguez Lagunes, manifestó que en medio de una pandemia que no cede y de un mayor uso de las tecnologías de la información y la comunicación, el cuidado de los datos personales vive un momento crucial que debe ser atendido.

“Hoy más que nunca se requiere que se respete el derecho a la vida privada de las personas”, apuntó.

Local Durante la pandemia se disparan 400% los ciberataques

Aunque expuso que la protección de los datos personales es un derecho que ha crecido en los últimos años, también reconoció que aún hay retos que enfrentar y metas que alcanzar.

Entre otros puntos, mencionó que la ciudadanía debe conocer que es regente de un derecho y cómo puede ejercerlo; que las autoridades hagan un uso adecuado, pertinente y no excesivo, leal y legítimo de los datos personales que obtenga de la ciudadanía, y que los órganos locales, en este caso el IVAI, garantice la práctica administrativa en materia de protección.

"FALTA PROTECCIÓN REAL DE DATOS"

La protección de datos personales en el presente y en los próximos años es el desafío más importante en México y el mundo porque un deficiente desempeño puede provocar la pérdida del patrimonio de las personas y, en el peor de los casos, hasta la pérdida de la vida, alertó en foro virtual el especialista Julio Ríos.

El maestro en transparencia y protección de datos personales expresó que se escucha muy bonito decir que en México existen órganos garantes, pero en la realidad los datos no están protegidos como los ciudadanos lo merecen y como lo marca la Ley.

Local Cuidado: las estafas telefónicas están en aumento

En su intervención en el foro “La Protección de Datos Personales en tiempos de pandemia”, organizado por el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, expuso que ya se han dado casos de quienes se encuentran con una deuda inesperada en su estado de cuenta bancario o, ante robo de identidad, el cambio de nombre de propietario de algún inmueble.

Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Expuso además que hay alcaldías y capitales del país donde ha habido “hackeo” de las bases de datos, lo cual demuestra que no cuentan con plan de seguridad, monitoreos ni bitácora de vulneraciones. Puntualizó además que cuando han ocurrido estos robos no se ha notificado al órgano garante local, tal y como lo obliga la Ley de Protección de Datos, y tampoco se han aplicado medidas correctivas. En ese sentido, opinó que en algunas dependencias públicas no hay capacitación ni recursos humanos: “Lo que sí hay –subrayó– son muchas deficiencias en la protección de datos en algunas oficinas de gobierno”. No obstante, apuntó que los órganos garantes han tenido un incremento en sus atribuciones y facultades, pero no se les ha aumentado el presupuesto. Julio Ríos también especificó que falta mucho trabajo en la cultura de protección de datos en todos los niveles y en los medios de comunicación.

En cuanto al tiempo actual de contingencia, evidenció que en distintos municipios del país se han violentado los derechos de los enfermos de Covid-19, generando problemas de estigmatización y discriminación.

Local Cuidado con el robo de identidad y el hackeo de cuentas

Finalmente exhortó a la sociedad a ser cuidadosa y recordó que en México hay dos leyes importantes en esta área pero faltan la denuncia y la aplicación. El analista señaló que es necesario pensar en una agencia autónoma de protección de datos que sea distinta al Órgano de Transparencia de Acceso a la Información, aunque por ahora la fuerza se debe concentrar en proteger a los órganos ya existentes.